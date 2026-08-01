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Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

A Spor'un haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Everton, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için Galatasaray'ın kapısını çaldı.

40 MİLYON EUROLUK TEKLİF İDDİASI

İngiliz ekibinin Barış Alper Yılmaz için bonuslarla birlikte 40 milyon euroya ulaşan bir teklif sunduğu öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetimin ise bu teklifi yeterli bulmadığı belirtildi.

DURSUN ÖZBEK'İN TALEBİ 50 MİLYON EURO

İddiaya göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 26 yaşındaki milli futbolcunun bonservisi için 50 milyon Euro'luk bonservis talebi bulunuyor.

Yönetimin, Barış Alper Yılmaz'ın ancak bu seviyelerde bir teklif gelmesi halinde ayrılığına onay vereceği ifade edildi.

KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜN PAY HAKKI BULUNUYOR

Barış Alper Yılmaz'ın olası transferinden elde edilecek bonservis gelirinin yüzde 20'si Ankara Keçiörengücü'ne gidecek.

GEÇEN SEZONA DAMGA VURDU

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 49 resmi maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 12 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.

2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve santrfor mevkilerinde de görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro olarak gösteriliyor.