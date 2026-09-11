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İngiltere Savunma Bakanlığının 4,8 milyar sterlin değerindeki Hafif Hareketlilik Aracı (LMV) programı kapsamında ticari pickup modellerinin askeri arenadaki dönüşümü yeni bir boyut kazandı. Ülke ordusunda görev süresinin sonuna gelen Land Rover Defender ile Steyr-Puch Pinzgauer filolarının yerini alması planlanan 2 bin 500 araçlık dev ihale için Ford; savunma alanındaki dev ortağı General Dynamics UK ve mühendislik firması Ricardo ile stratejik bir ortaklığa gitti.

GÜÇLÜ RAKİPLERE KARŞI ZORLU SAHA TESTLERİ

Proje kapsamında geliştirilen Ford Ranger tabanlı askeri araç ailesinin, Ekim 2026 ile Ocak 2027 tarihleri arasında zorlu saha testlerinden geçmesi öngörülüyor. Hazırlanan konseptler; Ineos Grenadier, Chevrolet Colorado (GM) ve Land Rover Defender Wolf Series II gibi segmentin dişli rakiplerine karşı ihaleyi kazanmak için mücadele verecek.

YÜKSEK PERFORMANSLI 6X6 HİBRİT TEKNOLOJİSİ

Sergilenen prototipler arasında öne çıkan Ranger Super Duty 6x6 modeli, hem 6x6 hem de 6x4 çekiş seçenekleriyle dikkat çekiyor. Aracın ana güç ünitesini Londra üretimi 206 beygir güç ve 600 Nm tork üreten 3,0 litrelik V6 turbo dizel motor oluştururken, Ricardo tarafından arka aksa yerleştirilen elektrik motoru sisteme ilave 210 kW güç sağlıyor.

Ağır hizmet tipi arazi şanzımanı, kilitli diferansiyeller, çelik alt koruma plakaları ve güçlendirilmiş süspansiyon yapısıyla donatılan araç; 300 mm yerden yükseklik ile 850 mm sudan geçiş imkanı sunuyor. Model ayrıca 4 bin 500 kg çekme ve 1,982 kg taşıma kapasitesiyle askeri standartları üst seviyede karşılıyor.

MODÜLER TASARIM VE YERLİ ÜRETİM HEDEFİ

Taktik görev yazılımlarının entegre edildiği 12 inçlik multimedya ekranına sahip olan askeri Ranger; zırhlı personel taşıyıcı, sahra ambulansı, komuta kontrol, lojistik destek ve hafif devriye gibi farklı askeri ihtiyaçlara uygun modüler gövde tipleriyle tasarlandı.

İngiltere'deki Dunton, Dagenham, Halewood ve Daventry tesislerindeki üretim altyapısını kullanmayı planlayan ortaklık, ihalenin kazanılması durumunda ilk teslimatları 2030 yılına kadar ordunun kullanımına sunmayı amaçlıyor.