Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Kariyerinde Newcastle United ve Liverpool formaları giyen İngiliz futbolunun tanınmış golcülerinden Andy Carroll, yeni yayımlanan 'Owning It' adlı otobiyografisinde 2021 yılında cinsel saldırıya uğradığını açıkladı.

37 yaşındaki eski İngiliz milli futbolcu, olayın Newcastle United forması giydiği dönemde oynadığı bir karşılaşmanın ardından yaşandığını belirtti.

Carroll'ın anlatımına göre eski partnerinin "ünlü bir arkadaşı", bir boks karşılaşmasını izlemek için kendisini Carroll'ın evine davet ettirdi.

Carroll, söz konusu kişiyle ilgili daha önceden "onda tuhaf bir şeyler olduğu" hissine kapıldığını da kitabında anlattı.

'AŞAĞILAYICI, UTANÇ VERİCİ VE KORKUNÇTU'

Carroll'ın suçlamasını reddeden kişinin daha sonra cinsel suçlardan yargılandığı belirtildi.

Carroll da dava sürecinde mahkemede ifade verdi ve yaşadıklarını "aşağılayıcı, utanç verici ve kesinlikle korkunç" sözleriyle tanımladı.

Haberde aktarıldığına göre söz konusu kişi daha sonra cinsel suçlardan mahkum edilerek 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca cinsel suçlular siciline kaydedildi ve Carroll'ın o dönemde yaşadığı köye girmesi yasaklandı.

'YAŞANANLAR HAYATIMIN HER ALANINI ETKİLEDİ'

Carroll, yaşadığı travmanın futbol kariyerini ve günlük hayatını nasıl etkilediğini şu sözlerle anlattı:

"Başıma gelenler hayatımın her alanını etkiledi.

Her gün bunu düşünüyordum ve bu, futbol dahil başka herhangi bir şeye odaklanmamı zorlaştırıyordu... Başıma gelenlerin travması geçmedi."

DİĞER MAĞDURLARA DESTEK OLMAK İÇİN ANLATTI

Carroll, yaşananları bugüne kadar yalnızca çok az kişinin bildiğini belirtti.

İngiliz futbolcu, yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşma kararını benzer olayları yaşayan diğer kişilere yardımcı olabilmek amacıyla aldığını ifade etti.

Profesyonel kariyerine Newcastle United'da başlayan Carroll, 2011 yılında 35 milyon sterlin karşılığında Liverpool'a transfer olmuştu.

West Ham United, West Bromwich Albion, Reading, Amiens ve Bordeaux formaları da giyen golcü, İngiltere Milli Takımı'nda çıktığı 9 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Carroll kariyerini Dagenham and Redbridge'de sürdürüyor.