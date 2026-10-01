ABD legal tarihinde 200 yılı aşkın sürenin ardından Tennessee eyaletinde idam edilecek ilk kadın olan Christa Pike’ın infazında skandal yaşandı. Eyalet hapishanesinde gerçekleştirilen infaz sürecinde yetkililer Pike'a iki doz pentobarbital enjekte etti. Ancak uygulanan doza rağmen 50 yaşındaki kadın mahkûmun kalbi durmadı. Bilincini kaybetmesine karşın nefes almaya ve sesler çıkarmaya devam eden Pike için avukatları mahkemeye acil başvuruda bulunarak infazın derhal durdurulmasını sağladı.

Canlandırma müdahalesi yapılan Pike, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Tıbbi uzmanlar, uygulanan ilacın solunum ve dolaşım sistemini tam durduracak seviyeye ulaşamamış olabileceğini ve geciken müdahalenin mahkûmda kalıcı beyin hasarı yaratmış olabileceğini ifade etti. Avukatları ise yaşanan başarısızlık üzerine eyaletin bir kez daha yasal bir infaz gerçekleştiremediğini vurguladı.

18 YAŞINDAYKEN İŞLEDİĞİ CİNAYET NEDENİYLE 30 YILDIR İDAM BÖĞRÜNDE BEKLİYORDU

Christa Pike, 1995 yılında henüz 18 yaşındayken erkek arkadaşı Tadaryl Shipp ile birlikte mesleki eğitim kampındaki arkadaşı Colleen Slemmer’ı işkence ederek öldürmekten suçlu bulunmuş ve 1996 yılında idam cezasına çarptırılmıştı. Pike’ın savunma ekibi yıllardır müvekkillerinin çocukluğunda ağır fiziksel ve cinsel istismara maruz kaldığını, 2021 yılında kendisine bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu belirterek cezanın müebbete çevrilmesini veya affedilmesini talep ediyordu.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin ve Tennessee Valisi'nin son dakika erteleme ile af taleplerini reddetmesi üzerine önü açılan infazın ardından, ABD'de 1976'dan bu yana idam edilen 18 kadının arasına katılması beklenen Pike'ın sağlık durumu ve hukuki süreci belirsizliğini koruyor.