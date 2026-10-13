Hırsızlık olayı geçen 10 Ekim günü kırsal Bilalköy Mahallesi’ndeki yaşandı. Bir evden 40 tam altın, 5 gram altın ve 3 çeyrek altın çalındığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

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2 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını çalan şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi için mahalledeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelinin Hüseyin Y. olduğunu belirledi.

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Gözaltına alınan Hüseyin Y., işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Şüphelinin altınların yerini söylemediği belirtilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.