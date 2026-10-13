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Kaynak: DHA

Hırsızlık olayı geçen 10 Ekim günü kırsal Bilalköy Mahallesi’ndeki yaşandı. Bir evden 40 tam altın, 5 gram altın ve 3 çeyrek altın çalındığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

2 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını çalan şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi için mahalledeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelinin Hüseyin Y. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan Hüseyin Y., işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Şüphelinin altınların yerini söylemediği belirtilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.