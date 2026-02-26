Malatya iş dünyasının takip ettiği konkordato sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Malatya Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 20126 sicil numarasıyla kayıtlı 2014 yılında faaliyete geçen Umuter Isı Sistemleri İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve şirket ortağı Hakan İpek hakkında mahkeme tarafından verilen geçici mühlet kararı uzatıldı.
İflastan kurtulmak için son çare: Türk inşaat sektöründe yer alan 12 yıllık firma için mühlet kararı uzatıldı
Malatya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2014 yılında kurulan Umuter Isı Sistemleri ve Hakan İpek hakkında verilen geçici mühlet kararını 2 ay süreyle uzattı.Derleyen: Süleyman Çay
Malatya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 09/02/2026 tarihli ara kararı gereğince, İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 287/4 maddesi uyarınca; 13/02/2026 tarihinde sona ermesi beklenen geçici mühlet kararı, bu tarihten itibaren 2 ay süreyle uzatıldı.
Bu kararla birlikte, borçlu şirket ve şahıs aleyhine daha önce tesis edilen tüm ihtiyati tedbir kararlarının aynen devam etmesine hükmedildi.
Şirketin mali tablolarını denetlemek ve süreci yönetmek üzere görevlendirilen geçici komiser heyetinin görev süresi de mahkeme kararıyla uzatıldı. Heyetin görev süresi 13/04/2026 tarihine kadar devam edecek.
Mahkeme, İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca kararı ilan ederek alacaklılara çağrıda bulundu. Alacaklılar, ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durumun bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecek. Bu kapsamda mahkemeden konkordato talebinin reddi istenebilecek.
Sürecin gidişatının ve nihai kararın değerlendirileceği bir sonraki duruşma günü 10/04/2026 saat 11:00 olarak belirlendi.