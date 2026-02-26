İflastan kurtulmak için son çare: Türk inşaat sektöründe yer alan 12 yıllık firma için mühlet kararı uzatıldı

Mahkeme, İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca kararı ilan ederek alacaklılara çağrıda bulundu. Alacaklılar, ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durumun bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecek. Bu kapsamda mahkemeden konkordato talebinin reddi istenebilecek.