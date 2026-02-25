CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 340 gündür tutuklu bulunduğu Silivri’deki Marmara 1 No’lu Cezaevi’nden Bakırköy’de bir araya gelen vatandaşlara mektup gönderdi.

İmamoğlu’nun mektubu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganları eşliğinde okundu.

İBB davası kapsamında hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istemi bulunan İmamoğlu, mektubunda birlik ve dayanışma mesajları verdi.

“Yılgınlığa düşmedik, düşmeyeceğiz”

İmamoğlu mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Çıktığımız yol hiçbir zaman kolay değildi, bundan sonra da olmayacak. Yılgınlığa, umutsuzluğa düşmedik, düşmeyeceğiz. Hep beraber Türkiye'ye sahip çıkmak zorundayız.”

Cumhuriyet, demokrasi, laiklik ve hukukun üstünlüğü vurgusu yapan İmamoğlu, bu değerleri savunan herkesin ortak sorumluluğu bulunduğunu belirtti.

Metro ve hizmet vurgusu

Bakırköy’de hayata geçirilen projelere değinen İmamoğlu,

“Gönül rahatlığıyla söylüyorum ki; Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı hattını da biz hizmete sunduk”

ifadelerini kullandı.

Ataköy-İkitelli metro hattının açıldığını hatırlatan İmamoğlu, metro araçlarının da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınacağını söyledi. Kreş projeleri, Ayamama Yaşam Vadisi, Florya Su Sporları Merkezi ve kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen İmamoğlu,

“Şartlar ne olursa olsun çalışmaya, üretmeye, çözüm bulmaya devam edeceğiz”

mesajını verdi.

“Bu hayati vazifede yan yana gelmeyenler…”

Mektubunun diğer bölümünde ise İmamoğlu şu çağrıyı yaptı:

“Bu hayati vazifede yan yana gelmeyenler, birlikte mücadele edemeyenler, millete hesap veremezler.”

“Her şey çok güzel olacak”

Mektubunun sonunda sandık ve seçim vurgusu yapan İmamoğlu,

“Milletin iradesinin hiçbir baskı ve kuşku içermeyecek bir biçimde sandıktan çıkmasını sağlamadan adaleti tesis edemeyiz… Hak yerini bulacak, her şey çok güzel olacak” ifadeleriyle mesajını tamamladı.