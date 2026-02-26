Yeniçağ Gazetesi
26 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Osimhen attığı golden sonra neden sevinmedi? Maç sonu açıkladı

Osimhen attığı golden sonra neden sevinmedi? Maç sonu açıkladı

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off turunda Juventus’u eleyerek adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşmada turu getiren golü atan Osimhen’in sevinmemesi ise dikkat çekti. İşte detaylar…

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Osimhen attığı golden sonra neden sevinmedi? Maç sonu açıkladı - Resim: 1

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Juventus’a 3-2 kaybetmesine rağmen adını son 16 turuna yazdırdı.

1 10
Osimhen attığı golden sonra neden sevinmedi? Maç sonu açıkladı - Resim: 2

İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, rövanşta zor anlar yaşadı. Juventus, Locatelli, Gatti ve McKennie’nin golleriyle mücadeleyi uzatmalara taşıdı.

2 10
Osimhen attığı golden sonra neden sevinmedi? Maç sonu açıkladı - Resim: 3

Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Osimhen, 105. dakikada kaydettiği golle turu Galatasaray’a getiren isimlerden oldu. Ancak Nijeryalı yıldızın golden sonra sevinmemesi dikkat çekti.

3 10
Osimhen attığı golden sonra neden sevinmedi? Maç sonu açıkladı - Resim: 4

Galatasaray'da fişi çeken golü ise Barış Alper Yılmaz kaydetti.

4 10
Osimhen attığı golden sonra neden sevinmedi? Maç sonu açıkladı - Resim: 5

Osimhen’in gol sonrası sevinmemesi, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısındaki sözlerini yeniden gündeme taşıdı. Nijeryalı yıldız, Juventus hakkında övgü dolu ifadeler kullanmıştı.

5 10
Osimhen attığı golden sonra neden sevinmedi? Maç sonu açıkladı - Resim: 6

Takım Arkadaşlarına Sitem Etti

Öte yandan Osimhen’in, önceki maçta olduğu gibi bu karşılaşmada da bazı pozisyonlarda takım arkadaşlarına sitem ettiği görüldü. Yıldız golcünün, istediği pasları alamadığı anlarda tepkisini dile getirmesi dikkat çekti. Bu durum da Nijeryalı yıldızın, attığı golden sonra sevinmeme nedenlerinden birisi olarak düşünülüyor.

6 10
Osimhen attığı golden sonra neden sevinmedi? Maç sonu açıkladı - Resim: 7

Osimhen'in Açıklamaları

Osimhen maç sonu konuya açıklık getirerek neden sevinmediğini anlattı.

7 10
Osimhen attığı golden sonra neden sevinmedi? Maç sonu açıkladı - Resim: 8

Osimhen: “Golden sonra sevinç yaşamadım. Gerek yoktu. Sebebini açıklayayım. Birincisi, sevdiğim ve kariyerimde önemli bir rol oynayan Spalletti'ye saygı duyuyorum."

8 10
Osimhen attığı golden sonra neden sevinmedi? Maç sonu açıkladı - Resim: 9

"İkincisi ise 10 kişi rakibimize karşı kötü oynadık. Ben duygularımı gizleyen bir oyuncu değilim."

9 10
Osimhen attığı golden sonra neden sevinmedi? Maç sonu açıkladı - Resim: 10

Juventus taraftarları takımlarını alkışladı bugün. Çünkü daha iyi oynadılar. Ancak bir üst tura yükseldiğimiz için elbette çok mutluyum."

10 10
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro