Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Juventus’a 3-2 kaybetmesine rağmen adını son 16 turuna yazdırdı.
Osimhen attığı golden sonra neden sevinmedi? Maç sonu açıkladı
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off turunda Juventus’u eleyerek adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşmada turu getiren golü atan Osimhen’in sevinmemesi ise dikkat çekti. İşte detaylar…İbrahim Doğanoğlu
İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, rövanşta zor anlar yaşadı. Juventus, Locatelli, Gatti ve McKennie’nin golleriyle mücadeleyi uzatmalara taşıdı.
Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Osimhen, 105. dakikada kaydettiği golle turu Galatasaray’a getiren isimlerden oldu. Ancak Nijeryalı yıldızın golden sonra sevinmemesi dikkat çekti.
Galatasaray'da fişi çeken golü ise Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Osimhen’in gol sonrası sevinmemesi, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısındaki sözlerini yeniden gündeme taşıdı. Nijeryalı yıldız, Juventus hakkında övgü dolu ifadeler kullanmıştı.
Takım Arkadaşlarına Sitem Etti
Öte yandan Osimhen’in, önceki maçta olduğu gibi bu karşılaşmada da bazı pozisyonlarda takım arkadaşlarına sitem ettiği görüldü. Yıldız golcünün, istediği pasları alamadığı anlarda tepkisini dile getirmesi dikkat çekti. Bu durum da Nijeryalı yıldızın, attığı golden sonra sevinmeme nedenlerinden birisi olarak düşünülüyor.
Osimhen'in Açıklamaları
Osimhen maç sonu konuya açıklık getirerek neden sevinmediğini anlattı.
Osimhen: “Golden sonra sevinç yaşamadım. Gerek yoktu. Sebebini açıklayayım. Birincisi, sevdiğim ve kariyerimde önemli bir rol oynayan Spalletti'ye saygı duyuyorum."
"İkincisi ise 10 kişi rakibimize karşı kötü oynadık. Ben duygularımı gizleyen bir oyuncu değilim."
Juventus taraftarları takımlarını alkışladı bugün. Çünkü daha iyi oynadılar. Ancak bir üst tura yükseldiğimiz için elbette çok mutluyum."