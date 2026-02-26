Osimhen attığı golden sonra neden sevinmedi? Maç sonu açıkladı

Takım Arkadaşlarına Sitem Etti

Öte yandan Osimhen’in, önceki maçta olduğu gibi bu karşılaşmada da bazı pozisyonlarda takım arkadaşlarına sitem ettiği görüldü. Yıldız golcünün, istediği pasları alamadığı anlarda tepkisini dile getirmesi dikkat çekti. Bu durum da Nijeryalı yıldızın, attığı golden sonra sevinmeme nedenlerinden birisi olarak düşünülüyor.