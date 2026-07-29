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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve aralarında miamr, müteahhit, başkan yardımcısı ve özel kalemin de bulunduğu 5 kişi, Üsküdar Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Gözaltılar sonrası Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından bir paylaşımda bulunan İmamoğlu, mesajında "Şafak vakti hukuksuz operasyonlarla milletin iradesine göz koyan zihniyet; sandıktan ümidini kesmiş, yargı eliyle tutunmaya çalışmaktadır. Ama merak etmeyin, 86 milyon yurttaşımız da sizi göndermek için gün saymaktadır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

"Yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 11 farklı adrese yönelik düzenlenen ev baskınlarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ile müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.