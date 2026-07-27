Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Kamu güvenliği ve toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu maddelere yönelik gerçekleştirlen geniş çaplı soruşturmada gözaltına alınmasının ardından tutuklanan İlyas Yalçıntaş’ın biyolojik örnekleri laboratuvarlarda detaylı incelemeye alındı.

Gerçekleştirilen analizler sonucunda, ünlü şarkıcının kan, idrar ve saç örneklerinde THC (esrar etken maddesi) tespit edildi. Hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına somut delil olarak eklendi.

"KEKİK VE HASSAS TERAZİ" SAVUNMASI ÇÖKTÜ

Arama yapılan evinde ele geçirilen hassas teraziyi "spor diyeti için kullanıyorum" diyerek açıklayan Yalçıntaş, kavanozlardaki maddelerin ise annesinin köyden gönderdiği "kekik" olduğunu öne sürmüştü.

Fakat laboratuvardan gelen kesin test sonuçları ve biyolojik örneklerde çıkan THC maddesiyle beraber şarkıcının "kekik" savunması tamamen çökmüş oldu.

10 ŞÜPHELİNİN UYUŞTURUCU TESTİ DE POZİTİF

Öte yandan, soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi veren diğer 10 şüphelinin de test sonuçları ortaya çıktı. Söz konusu şüphelilerin tamamının test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Testleri pozitif çıkan isimler şöyle:

Akın Altan

Asude Mercan

Ayşenur Balcı

Buğra Balkaya

Büşra Tatar

Cenk Çöteli

Emre Avar

Hilal Zeynep Hedbe

Orhan Yıldız

Şefik Ömer Dolman