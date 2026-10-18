Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında düzenlenen iddianame, yetkisizlik kararından sonra İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

SORUŞTURMA İSTİHBARİ ÇALIŞMAYLA BAŞLADI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, soruşturmanın başlama sürecinden bahsedildi. İddianameye göre, daha önceki soruşturma dosyaları ile İstanbul İl Jandarma personelinin gerçekleştiği istihbari çalışma ve muhbir görüşmelerinden, kamuoyunca tanınan isimlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı ve bunları birbirlerine ikram ettiği yönünde bilgiler edinildi. Edinilen bilgiler sonrası Yalçıntaş hakkında soruşturma başlatıldı.

EVDE ÖĞÜTÜCÜ VE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ

İddianamede, sanığın adresinde gerçekleştirilen aramada esrar öğütmede kullanılan 2 öğütücü, hassas terazi ve içinde bitki kırıntıları olduğu değerlendirilen bir kavanoz ele geçirildiğinden bahsetti. Yalçıntaş’ın cep telefonundaki mesajlaşma uygulaması üzerinden A.K. ve M.R. olarak kayıtlı kişilerle gerçekleştirdiği sesli ve yazılı görüşmelerin, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti amacıyla yapıldığının değerlendirildiği ifade edildi.

'KAVANOZDAKİ MADDE ANNEMİN GÖNDERDİĞİ KEKİK'

İddianamede bulunan ifadesinde uyuşturucu madde kullanmadığını iddia eden Yalçıntaş, kavanozdaki maddenin annesinin gönderdiği kekik olduğunu ifade etti. Öğütme aparatlarını arkadaşı B.A.’nın hediye ettiğini ifade eden Yalçıntaş, hassas teraziyi ise sporla uğraştığı için diyetini kontrol etmek amacıyla kullandığını ifade etti.

KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİNDE THC VE KOKAİN TESPİT EDİLDİ

İddianamede, Yalçıntaş’tan alınan kan ve saç örneklerinin incelenmesi sonrasında esrarın etken maddesi THC’nin metaboliti ile kokain tespit edildiği ifade edildi. Sanık hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edildi.

YETKİSİZLİK KARARI VERİLDİ

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame kabul edildi. Mahkeme, sanığın adresinin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yetki alanı dışında kalması sebebiyle dosyayla ilgili yetkisizlik kararı hükmetti. Yaşanan olay sonrası iddianame İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.