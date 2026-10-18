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İran ile ABD arasında askeri gerilim sürerken Tahran yönetiminden hem savunma hem de müzakere mesajı geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD’den gelen saldırı tehditlerine karşı ülkelerinin hazırlıklı olduğunu belirterek, diplomatik çözüm için de seçeneklerin açık olduğunu söyledi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 52’nci toplantısı kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erakçi, İran’ın kendini savunma kapasitesinin önceki savaşlara kıyasla daha yüksek olduğunu savundu.

Erakçi, “Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz” diyerek ülkesinin yeni bir saldırıya hazır olduğunu ifade etti. İran’ın geçmiş çatışmalardan deneyim kazandığını belirten Bakan, savunma hazırlıklarının güçlendiğini dile getirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN 7 GÜNLÜK PLAN

Erakçi’nin açıklamalarında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için hazırlanan plan öne çıktı. İran’ın söz konusu öneriyi New York’ta sunduğunu ve İİT toplantısında da gündeme getirdiğini belirten Erakçi, ABD tarafının plana ilişkin görüşlerini ilettiğini ve bu yanıtı değerlendirdiklerini söyledi.

Dış kaynakların 18 Ekim tarihli haberine göre İran, planını eylül ayının ortasında, geçici ateşkesin çökmesinin ardından gündeme getirdi. Tahran yönetimi, ABD’nin İran limanlarına yönelik ablukayı kaldırmasını, petrol ihracatına uygulanan yaptırımları sona erdirmesini ve bölgedeki çatışmaların durmasını şartlar arasında gösteriyor. Erakçi, ABD’nin samimi bir irade ortaya koyması durumunda boğazın yeniden açılmasının mümkün olduğunu savundu. İran’ın önerisinin hala geçerli olduğunu vurgulayan Bakan, şartların karşılanması halinde Hürmüz Boğazı’nın birkaç gün içinde açılabileceğini belirtti.

NÜKLEER PROGRAM KONUSUNDA GÖRÜŞ AYRILIĞI SÜRÜYOR

İran ile ABD arasındaki müzakerelerin önündeki temel anlaşmazlıklardan biri nükleer program. Washington, Tahran’ın uranyum zenginleştirme kapasitesini önemli ölçüde azaltmasını isterken İran, görüşmelerin öncelikle Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin sağlanması ve deniz ulaşımının yeniden işler hâle getirilmesi üzerinde yoğunlaşmasını istiyor. Boğaz çevresindeki askeri hareketlilik ve ticari gemilere yönelik saldırılar, diplomatik çabaların yanı sıra enerji piyasaları açısından da yakından izleniyor.

İRAN SAVAŞI NE ZAMAN BAŞLADI, SON DURUM NE?

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları 28 Şubat 2026’da başladı. İran da bölgedeki ABD hedeflerine ve İsrail’e yönelik misillemelerde bulundu. Çatışmalar ilerleyen aylarda deniz ticareti ve enerji sevkiyatını da etkileyen geniş çaplı bir krize dönüştü. Temmuz ayında çatışmalar yeniden yoğunlaşırken ABD, İran’ın kıyı savunma sistemleri ve füze tesislerine saldırılar düzenledi; İran ise bölgedeki ABD hedeflerine karşılık verdi. Ağustos ayında da Hürmüz Boğazı yakınındaki İran hedeflerine yönelik yeni ABD saldırıları bildirildi.

18 Ekim 2026 itibarıyla krizin merkezinde Hürmüz Boğazı bulunuyor. Dış kaynakların güncel haberine göre İran, ABD’nin şartlarını kabul etmesi durumunda boğazı altı gün içinde yeniden açabileceğini, ardından görüşmelerin başlayabileceğini belirtiyor. Ancak taraflar özellikle nükleer program, yaptırımlar ve deniz ablukası konularında uzlaşabilmiş değil. Boğaz çevresindeki gemi saldırıları sürerken diplomatik çözüm arayışları da devam ediyor.