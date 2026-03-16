

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Ünye Çevre Platformu’nun çağrısıyla Çaybaşı İlküvez’de bir araya gelen bölge halkı ve çevre dernekleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi (OBB) Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin yarattığı çevre felaketini yerinde inceledi. Ünye Çevre Platformu, Ordu Çevre Derneği ve Fatsa İnisiyatifi’nin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Göksu Mahallesi Kepçeli Yaylası’nda kurulan yeryüzü sofrasında tek bir ses yükseldi: "Doğayı ve yaşamı sonuna kadar savunacağız."

HUKUK BERTARAF EDİLİYOR, ÇEVRE CEZALARI DURMUYOR

Ortak açıklamayı yapan Ünye Çevre Platformu Sözcüsü Serap Ersöz, tesisin ruhsatının iptal edilmesine ve defalarca ceza almasına rağmen faaliyetlerine devam etmesine sert tepki gösterdi. Ersöz, "Hukuku bertaraf etmek için kağıt üzerinde işletme modelinin değişmiş olması, bölgedeki çevresel sorunları ortadan kaldırmamıştır. Tesis, ÇED mevzuatını üç kez ihlal ettiği için mahkemece faaliyet durdurma kararları verilmiştir; bu sadece bir tartışma değil, ciddi bir hukuk meselesidir," dedi.

İÇME SUYU HAVZASINDA EKOSİSTEM ÇÖKÜŞÜ

Tesisin Akçay ve Curi Irmağı’nın doğduğu, içme suyu havzalarının üzerine kurulduğunu hatırlatan Ersöz, sızıntı sularının dere yataklarına karışarak balık, yengeç, kuş ve köpek ölümlerine neden olduğunu vurguladı. 2024 yılı başında Çaybaşı ilçe merkezindeki içme suyunda yaşanan kirliliğin insan sağlığı üzerindeki riskine dikkat çeken Ersöz, "Çöp sızıntı suyu temas ettiği bitki örtüsünü bile yok ediyor. Doğa kendi yurdundan göç etmeye zorlanıyor; bu bir ekosistemin sessiz çöküşüdür," ifadelerini kullandı.

"KİMSE BU YAYLALARI SAHİPSİZ SANMASIN"

Açıklamasında doğanın uyarıyla değil, doğru kararlarla korunacağını belirten Serap Ersöz, Anayasa’nın 56’ncı maddesine vurgu yaparak şunları söyledi: "Bizler buraya çöp kokusu için değil çiçek kokusu, metan gazı yerine oksijen almak için gelmek istiyoruz. Hukuki mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Çaybaşı, İlküvez, Akçay ve Curi Deresi sahipsiz değildir."