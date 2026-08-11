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Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başlarken Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.

GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başkent temsilcisi, Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.

BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Gençlerbirliği tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın bilet fiyatları tribünlere göre şöyle belirlendi:

VIP A ve B Blok: 15.000 TL

Sağ ve Sol Kapalı: 10.000 TL

Maraton: 7.000 TL

Güney Kale Arkası: 4.000 TL

Misafir Tribünü: 5.200 TL

FENERBAHÇE PASSOLİG KARTINA KISITLAMA

Başkent ekibi, ev sahibi tribünlerinden bilet satın alacak taraftarlar için Passolig konusunda da bilgilendirmede bulundu.

Gençlerbirliği tribünlerinin biletlerinin Fenerbahçe Passolig taraftar kartı hariç diğer tüm Passolig taraftar kartlarıyla satın alınabileceği belirtildi.