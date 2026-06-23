Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

2026 FIFA Dünya Kupası'da ilk kez Mert Müldür'ün dikkati sayesinde Türkiye-Paraguay maçında uygulanan yeni kırmızı kart kuralı nedeniyle hakem Ivan Barton tarafından oyundan ihraç edilen Miguel Almiron'un cezası açıklandı.

FIFA Disiplin Kurulu, Almiron'a "rakibine yönelik sportmenlik dışı davranış" gerekçesiyle bir maç men cezası verildiğini duyurdu.

Bu kararla birlikte Paraguaylı futbolcu, grubun son haftasında Avustralya ile oynanacak kritik mücadelede forma giyemeyecek.

TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇINDA İLK KEZ UYGULANDI

Almiron, Türkiye'nin Paraguay'a 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na veda ettiği karşılaşmada ilk yarının uzatma dakikalarında Mert Müldür'e doğru ağzını eliyle kapatarak bir şeyler söylemişti.

Kimsenin başta fark etmediği bu detaya Mert Müldür anında reaksiyon vererek hakemin dikkatini çekmişti.

Pozisyonu VAR incelemesiyle değerlendiren hakem Ivan Barton, Paraguaylı oyuncuya doğrudan kırmızı kart göstermişti.

Böylece Almiron, IFAB'ın nisan ayında yürürlüğe koyduğu yeni kural kapsamında oyundan atılan ilk futbolcu olarak tarihe geçmişti.