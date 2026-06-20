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2026 FIFA Dünya Kupası'nda yeni kırmızı kart kuralı, ilk kez Türkiye-Paraguay maçında uygulandı.

MERT MÜLDÜR İLE TARTIŞMA YAŞADI

Kritik mücadelede ilk yarının son dakikalarında yaşanan pozisyonda Almiron, Mert Müldür ile sözlü bir tartışmaya girdi.

Paraguaylı futbolcunun ağzını eliyle kapatarak Mert Müldür'e bir şeyler söylemesi sonrasında VAR devreye girdi ve El Salvadorlu hakem Ivan Barton, potansiyel kırmızı kart tavsiyesi sonrası monitör başına giderek pozisyonu izledi.

PARAGUAY 10 KİŞİ KALDI

Pozisyonu saha kenarında yeniden izleyen hakem, yeni kural gereği Almiron'a ağzını kapatarak konuştuğu için kırmızı kart gösterdi ve Paraguay sahada 10 kişi kaldı.

PRESTIANNI-VINICIUS OLAYINDAN SONRA GETİRİLDİ

Geçtiğimiz sezon Real Madrid ile Benfica arasında Portekiz'de oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Vinicius Jr. Gianluca Prestianni'nin ağzını kapatarak kendisine ırkçı hakaretlerde bulunduğunu iddia etmişti.

Bunun üzerine başlatılan soruşturmada UEFA, Benficalı oyuncu Prestianni'ye 6 maç ceza vermişti.

Futbol dünyasında büyük yankı uyandıran bu olay sonrası Dünya Kupası'nda benzer eylemlerin önüne geçebilmek için yeni bir kural getirildi.

Buna göre; ayrımcı davranışlarını gizlemek için ağzını kapatan futbolculara kırmızı kart gösterilmesi kural kitabına eklendi.