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TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör İlhan Palut, Murat Kurum Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde Fenerbahçe karşılaşması ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

'FENERBAHÇE DEPLASMANLARI ZOR'

Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor karşısında istedikleri sonucu alamadıklarını belirten Palut, Fenerbahçe deplasmanında daha iyi bir performans ortaya koymak istediklerini söyledi.

Palut açıklamaları şu şekilde:

"Çıkacağız, en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Hafta hafta takımımdan daha iyi bir performans bekliyorum.

Fenerbahçe maçı zor bir mücadele. Özellikle mücadele anlamında Çaykur Rizespor karşılaşmasının üzerine koyarak iyi bir maç çıkarmak istiyoruz."

'TAKIMDAN DAHA İYİ BİR PERFORMANS BEKLİYORUM'

Sezon öncesi hazırlık döneminde yaşanan sakatlıkların ve bazı eksiklerin takımın ritim yakalamasını zorlaştırdığını ifade eden Palut, ilerleyen haftalarda performansın yükselmesini beklediğini dile getirdi.

Deneyimli teknik adam, takımının haftalar ilerledikçe daha iyi bir seviyeye ulaşmasını beklediğini belirtti.

KONYASPOR'DA KANAT TRANSFERİ GÜNDEMDE

Transfer çalışmalarına ilişkin de bilgi veren İlhan Palut, kadroya hücum bölgesinde takviye yapmak istediklerini açıkladı.

Palut, iyi bir kanat oyuncusunu kadroya katmayı hedeflediklerini ve bu doğrultuda transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.