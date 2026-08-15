Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk haftasında Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Büyük bölümü golsüz eşitlikle geçen karşılaşmada kazananı uzatma dakikalarında gelen penaltı belirledi. Çaykur Rizespor, Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

DÜĞÜM UZATMALARDA ÇÖZÜLDÜ

İki takımın da skor üstünlüğünü ele geçirmek için mücadele ettiği karşılaşmada uzun süre gol sesi çıkmadı.

Maçın kaderini değiştiren pozisyon ise 90+3. dakikada yaşandı.

Sol kanattan ceza sahasına giren Emrecan Bulut, Andzouana'nın müdahalesiyle yerde kalırken hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

LAÇI 90+7'DE SAHNEYE ÇIKTI

Penaltı kararının ardından topun başına geçen Laçi, 90+7. dakikada yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Son anlarda gelen golle büyük sevinç yaşayan Çaykur Rizespor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Böylece Karadeniz temsilcisi Süper Lig'de yeni sezona deplasmanda aldığı kritik 3 puanla başlarken, Konyaspor uzatma dakikalarında gelen golle sahasında puansız kaldı.