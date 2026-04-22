Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselirken, teknik direktör İlhan Palut maç sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İLHAN PALUT: “BÜYÜK ÖNEM TAŞIYAN BİR MAÇTI”

Karşılaşmanın önemine vurgu yapan İlhan Palut, “Bu maç hem çeyrek final olması hem de rakibin gücü nedeniyle bizim adımıza büyük önem taşıyordu. Ligde aldığımız iyi sonuçlar bize bu maça daha fazla odaklanma imkanı sundu. Oyuncularım da antrenmanlardan itibaren bu maçı ne kadar istediklerini gösterdi.” dedi.

'İLK YARIDA BAŞA BAŞ OYNADIK'

Mücadelenin ilk bölümünü değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, “Karşılaşmanın ilk yarısında başa baş bir oyun ortaya koyduk. Tabii ki Fenerbahçe de geldi. İlk 45 dakikada aldığımız topları üçüncü bölgeye çok iyi taşıdık. Girişimlerimiz oldu ama daha çok net pozisyona ihtiyacımız vardı. Bu arada iyi savunma yaptık, Fenerbahçe'ye de net pozisyon vermedik.” ifadelerini kullandı.

'BASKIYA KARŞI KOMPAKT KALDIK'

İkinci yarıda rakibin oyunu daha fazla kontrol ettiğini belirten Palut, takımının savunma disiplinine dikkat çekerek, “İkinci yarıda bir süre daha hücum etkinliklerimizi sürdürdük. Sonrasında Fenerbahçe topa daha fazla sahip oldu ve baskıyı artırdı. Biz de bu bölümde daha kompakt bir savunma anlayışıyla oyunu sürdürdük.” şeklinde konuştu.

'PENALTI İMDADIMIZA YETİŞTİ'

Uzatmalardaki kritik anı anlatan Palut, “Uzatmanın son dakikalarında duran top ve devamında inanılmaz değerli bir dakikada bir penaltı kazandık. Aslında etkili olmakta zorlandığımız anlarda bir nevi imdadımıza yetişen bir pozisyon ve penaltı golü oldu. Fenerbahçe'nin bundan sonraki baskısını savunabildik ve önemli bir galibiyet aldık.” dedi.

'CAMİANIN ÖZLEDİĞİ SONUÇ'

Deneyimli teknik adam, “Kupada yarı finaldeyiz. Camianın özlediği bir sonuç. Camia olarak böyle galibiyetlere de ihtiyacı vardı. Mutluyuz, taraftarımızı sevindirdik.” ifadelerini kullandı.