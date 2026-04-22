Engelli araç alımında tarihi eşik: ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi

Ehliyet Alamayanlara Müjde
Yeni düzenlemenin en devrimsel maddesi; ortopedik engel oranı %40 ve üzerinde olup, engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacak durumda olanların da artık ÖTV ödemeden araç alabilmesi oldu.
2.8 Milyon TL'lik Üst Limit
2026 yılı için belirlenen ÖTV muafiyetli araç alım üst sınırı 2.873.900 TL olarak teyit edildi. Bu tutar; ÖTV, KDV ve diğer tüm vergiler dahil satış bedelini kapsıyor.
Araç Yenileme Süresi 10 Yıla Çıktı
Daha önce 5 yıl olan araç yenileme ve muafiyetli satış süresi, bu tebliğle birlikte 10 yıla çıkarıldı. Hak sahipleri, aldıkları aracı 10 yıl dolmadan satamayacak veya yeni bir muafiyetli araç alamayacak.
Kapsamdaki Araç Türleri
Muafiyet sadece binek otomobillerle sınırlı değil. Belirlenen limit dahilindeki panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep ve steyşın vagonlar da liste içerisinde yer alıyor.
Motor Silindir Hacmi Sınırı
Binek ve ticari araçlar için motor silindir hacminin 2.800 cm³ veya altında olması şartı devam ediyor. Bu sınırın üzerindeki araçlar, fiyat limiti altında kalsa dahi muafiyet kapsamına girmiyor.
Motosikletlerde Hacim Sınırı Kalktı
Ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan hak sahipleri için özel bir istisna getirildi: Bu kişiler, motor silindir hacmi kısıtlaması olmaksızın tüm motosiklet modellerini ÖTV'siz satın alabilecek.
%40 Yerlilik Şartı Dikkat Çekiyor
Yeni dönemde muafiyetten yararlanacak araçlar için "en az %40 yerli üretim" katkısı şartı aranacak. Bu durum, özellikle yerli üretim yapan markaların modellerini ön plana çıkarıyor.
Alınabilecek Bazı Modeller
Limit ve yerlilik şartına uygun olarak; Togg T10X, Fiat Egea serisi, Renault Megane ve Clio, Toyota Corolla ve Hyundai i20 gibi modeller engelli vatandaşların en çok tercih edeceği seçenekler arasında.
%90 Engel Oranı Olanlar İçin Mevcut Haklar
Engel oranı %90 ve üzerinde olan vatandaşlar için mevcut haklar korunmaya devam ediyor. Bu gruptaki bireylerde "bizzat kullanma" veya "ehliyet" şartı aranmaksızın araç alımı yapılabiliyor.
Yürürlük Tarihi ve Uygulama
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen bu yeni tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandığı an itibarıyla yürürlüğe girdi. Başvurular, sağlık kurulu raporu ve vergi dairesi onayıyla otomobil bayileri üzerinden yapılabilecek.