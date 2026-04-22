Engelli araç alımında tarihi eşik: ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi

Engelli araç alımında tarihi eşik: ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi

ÖTV muafiyetli araç alımında "sürücü belgesi" engeli tarih oldu. %40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan ancak ehliyet alamayan bireylere getirilen yeni hak ile birlikte, muafiyet kapsamındaki araç listesi ve kullanım şartları tamamen güncellendi.

Engelli araç alımında tarihi eşik: ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi - Resim: 1

Ehliyet Alamayanlara Müjde

Yeni düzenlemenin en devrimsel maddesi; ortopedik engel oranı %40 ve üzerinde olup, engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacak durumda olanların da artık ÖTV ödemeden araç alabilmesi oldu.

Engelli araç alımında tarihi eşik: ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi - Resim: 2

2.8 Milyon TL'lik Üst Limit

2026 yılı için belirlenen ÖTV muafiyetli araç alım üst sınırı 2.873.900 TL olarak teyit edildi. Bu tutar; ÖTV, KDV ve diğer tüm vergiler dahil satış bedelini kapsıyor.

Engelli araç alımında tarihi eşik: ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi - Resim: 3

Araç Yenileme Süresi 10 Yıla Çıktı

Daha önce 5 yıl olan araç yenileme ve muafiyetli satış süresi, bu tebliğle birlikte 10 yıla çıkarıldı. Hak sahipleri, aldıkları aracı 10 yıl dolmadan satamayacak veya yeni bir muafiyetli araç alamayacak.

Engelli araç alımında tarihi eşik: ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi - Resim: 4

Kapsamdaki Araç Türleri

Muafiyet sadece binek otomobillerle sınırlı değil. Belirlenen limit dahilindeki panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep ve steyşın vagonlar da liste içerisinde yer alıyor.

Engelli araç alımında tarihi eşik: ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi - Resim: 5

Motor Silindir Hacmi Sınırı

Binek ve ticari araçlar için motor silindir hacminin 2.800 cm³ veya altında olması şartı devam ediyor. Bu sınırın üzerindeki araçlar, fiyat limiti altında kalsa dahi muafiyet kapsamına girmiyor.

Engelli araç alımında tarihi eşik: ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi - Resim: 6

Motosikletlerde Hacim Sınırı Kalktı

Ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan hak sahipleri için özel bir istisna getirildi: Bu kişiler, motor silindir hacmi kısıtlaması olmaksızın tüm motosiklet modellerini ÖTV'siz satın alabilecek.

Engelli araç alımında tarihi eşik: ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi - Resim: 7

%40 Yerlilik Şartı Dikkat Çekiyor

Yeni dönemde muafiyetten yararlanacak araçlar için "en az %40 yerli üretim" katkısı şartı aranacak. Bu durum, özellikle yerli üretim yapan markaların modellerini ön plana çıkarıyor.

Engelli araç alımında tarihi eşik: ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi - Resim: 8

Alınabilecek Bazı Modeller

Limit ve yerlilik şartına uygun olarak; Togg T10X, Fiat Egea serisi, Renault Megane ve Clio, Toyota Corolla ve Hyundai i20 gibi modeller engelli vatandaşların en çok tercih edeceği seçenekler arasında.

Engelli araç alımında tarihi eşik: ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi - Resim: 9

%90 Engel Oranı Olanlar İçin Mevcut Haklar

Engel oranı %90 ve üzerinde olan vatandaşlar için mevcut haklar korunmaya devam ediyor. Bu gruptaki bireylerde "bizzat kullanma" veya "ehliyet" şartı aranmaksızın araç alımı yapılabiliyor.

Engelli araç alımında tarihi eşik: ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi - Resim: 10

Yürürlük Tarihi ve Uygulama

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen bu yeni tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandığı an itibarıyla yürürlüğe girdi. Başvurular, sağlık kurulu raporu ve vergi dairesi onayıyla otomobil bayileri üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
