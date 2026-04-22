Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor deplasmanında elenirken, teknik direktör Domenico Tedesco maç sonrası dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Alman çalıştırıcı, karşılaşmanın kırılma noktasının kaçan fırsatlar olduğunu vurguladı.

TEDESCO: 'MAÇA YAVAŞ BAŞLADIK'

Karşılaşmayı değerlendiren Tedesco, takımının oyuna istediği gibi başlayamadığını belirterek, “Maça yavaş başlangıç yaptık. İlk bölümde sahaya yansıtmak istediklerimizi tam olarak ortaya koyamadık. Ancak süre geçtikçe daha iyi bir görüntü sergiledik.” dedi.

'EN İYİ BÖLÜM UZATMALARDI'

Uzatmaların ilk bölümünde takımının üstün oynadığını söyleyen deneyimli teknik adam, “Bana göre en iyi oynadığımız periyot, uzatmaların ilk yarısıydı. O ilk 15 dakikalık periyotta dominant bir oyun sergiledik. Topu çevirmeyi başardık. Yön değiştirdik, pozisyonlara girdik. Çok net girmiş olduğumuz pozisyonlar vardı.” ifadelerini kullandı.

'GOL ATAMAZSANIZ TURU GEÇEMEZSİNİZ'

Kaçan fırsatlara dikkat çeken Tedesco, “Böylesine bir eleme maçında eğer gol atamazsanız bir sonraki tura gitmeniz çok zor olur. Çünkü maç 120 dakika oynanıyor. Gol atamadıktan sonra penaltıdan, kontrataktan veya duran toptan gol yiyebiliyorsunuz. Benim için bugün takımın problemi 3, 4 belki 5 net pozisyonu değerlendiremememizdi.” şeklinde konuştu.

İSMAİL YÜKSEK AÇIKLAMASI

Kadrodaki tercihlerine de değinen Tedesco, İsmail Yüksek’e süre verme nedenini anlatarak, “Bugün 4-3-3 oynamaya karar verdik ve İsmail Yüksek'in de süre almasını istedik. Artık ağrı da hissetmiyor. Onu birazcık tekrar aktif hale getirmek istedik derbi maçı öncesi. Çünkü derbi maçı öncesinde bunu yapmasaydık ona hiç süre vermeden derbide ona süre vermek riskli olabilirdi.” dedi.

GUENDOUZI VE TALISCA YORUMU

Oyuncu rolleriyle ilgili konuşan Tedesco, Matteo Guendouzi için, “Guendouzi'nin aslında ofansif bir yaklaşımı da var. Kendisini 8,5 diye nitelendirebiliriz. Hatta zaman zaman 10 bile oynayabilir.” ifadelerini kullandı.

Anderson Talisca hakkında ise, “Bence bugün sorun, Talisca'nın ilk 11'de olup olmaması veya sonradan girmesi değil, girdiğimiz pozisyonları değerlendiremememizdi.” değerlendirmesinde bulundu.