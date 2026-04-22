ABD Major League Soccer’da (MLS) San Diego FC forması giyen Meksikalı yıldız Hirving Lozano, aldığı kararla futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Yıldız futbolcu skandalı: Para için ülkesini sattı, Dünya Kupası'nı reddetti
Hirving Lozano, yüksek maaşını korumak için milli takımın 2026 Dünya Kupası kadrosunu reddettiği iddiasıyla gündeme geldi. Kararın ardından yıldız oyuncunun hem San Diego FC ile bağlarının koptuğu hem de milli takımdan uzak kaldığı öne sürüldü.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
DÜNYA KUPASI KADROSUNU REDDETTİ
ABD basınından SI’de yer alan habere göre 30 yaşındaki kanat oyuncusu, yüksek maaşını korumak adına Javier Aguirre tarafından oluşturulacak 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almayı reddetti. Bu karar Meksika’da geniş tartışma yarattı.
KULÜPLE BAĞI TAMAMEN KOPTU
Lozano’nun kulübüyle ilişkilerinin de ciddi şekilde zedelendiği öne sürüldü. Teknik ekipten Mikey Varas ve kulübün futbol yapılanmasıyla bağlarını kopardığı belirtilen oyuncunun, San Diego FC’nin 29 Kasım 2025’te MLS play-off’larından elenmesinden bu yana sahaya çıkmadığı ifade edildi.
MAAŞINI BIRAKMAK İSTEMİYOR
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, yıldız futbolcunun 2026 sezonu planlamasında yer almadığı duyuruldu. Buna rağmen 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lozano’nun, MLS’in en yüksek maaş alan oyuncularından biri olduğu ve bu nedenle geri adım atmadığı aktarıldı.
"ÜLKESİNİ PARA UĞRUNA BIRAKTI" YORUMLAR
Karar sonrası sosyal medyada bazı kullanıcılar oyuncu için “ülkesini para uğruna bıraktı” yorumlarında bulundu. Tartışmalar kısa sürede Meksika futbol gündeminin en çok konuşulan konusu haline geldi.
DÜNYA KUPASI'NDA EFSANE
Hirving Lozano, kariyerinin en unutulmaz anını 2018 FIFA Dünya Kupası’nda yaşamış, Almanya'ya golle Meksika’yı gruptan çıkararak adını tarihe yazdırmıştı.
Meksika formasıyla 75 maça çıkan 30 yaşındaki yıldız, bu süreçte 18 gol atmayı başardı.