Müjdat Gezen, bu akşam sahnelenen Gırgıriye Müzikali sırasında yaşanan gerginliğin ardından fenalaştı.

Aktarılan bilgilere göre salonda seyirciler ile organizasyon ekibi arasında tartışma yaşandı. Gerginlik sonrası Gezen’in sağlık durumunun etkilendiği ve rahatsızlandığı öğrenildi.

Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tiyatromuzun ulu çınarı Müjdat Gezen’i bu akşam çok üzdüler. İlk müdahale hastanede yapıldı. İnşallah yarın akşam tam kadro seyircimizin karşısında olacağız.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bu gece gösterimi izleyemeyen seyirciler için 24 Nisan’da özel bir temsil düzenleneceği belirtildi. Müjdat Gezen’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama bekleniyor.