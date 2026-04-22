Yeniçağ Gazetesi
22 Nisan 2026 Çarşamba
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Petrol fiyatları havayolu devini vurdu: 20 bin uçuşu iptal etti

Alman havayolu devi Lufthansa yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle ekim ayına kadar 20 bin uçuşu iptal etti.

Sinan Başhan Derleyen: Sinan Başhan
Haberi Paylaş
Petrol fiyatları havayolu devini vurdu: 20 bin uçuşu iptal etti - Resim: 1

Alman havayolu şirketi Lufthansa, İran savaşı sonrası jet yakıt maliyetlerindeki büyük artışlar nedeniyle ekim ayına kadar 20 bin kısa mesafe uçuşunun iptal edildiğini duyurdu.

1 9
Geçen hafta pilot ve kabin çalışanlarının grevi nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal olan, maliyet artışları gerekçesiyle iştiraki Cityline’ın operasyonlarını durdurma kararı alan Alman havayolu şirketi Lufthansa radikal bir karar daha aldı.

2 9
20 BİN KISA MESAFELİ UÇUŞ İPTAL

Merkezi Frankfurt şehrinde bulunan Lufthansa Grup tarafından yapılan açıklamada, İran savaşının başlamasından bu yana jet yakıt fiyatlarının iki katına çıkması nedeniyle ekim ayı sonuna kadar 20 bin kısa mesafeli uçuşların iptal edildiği bildirildi.

3 9
Şirket alınan bu kararla birlikte 40 bin metrik ton kerosen tasarruf edileceği kaydedildi.

4 9
Şirket tarafından yapılan açıklamada, Lufthansa’nın rota ağının yeniden düzenlendiği bu çerçevede 6 ana istasyonda uçuşların optimize edildiği kaydedildi.

5 9
Buna göre, Almanya kalkışlı uzun mesafe uçuşlarında yolcular Frankfurt, Münih, Zürih, Viyana, Brüksel veya Roma’da aktarma yapmak zorunda kalacak. Yolcular bu ana merkezlerde yapacakları aktarmalarla küresel rota ağına erişebilecek.

6 9
Yine alınan karara göre, Lufthansa’nın Frankfurt’tan Polonya’nın Bydgoszcz ve Rzeszow şehirleri ile Norveç’in Stavanger kentine olan uçuşları askıya alındı.

7 9
Lufthansa‘nın Almanya’dan direkt uçuş gerçekleştirdiği Polonya ve Norveç’in de aralarında bulunduğu ülkelerdeki 10 şehre gitmek de artık aktarma yapılarak mümkün olacak.

8 9
İLK GÜN 120 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Açıklamada, alınan kararların hemen uygulamaya geçirildiğini bu kapsamda ilk gün 120 uçuş iptal edildiği bilgisine yer verildi. Açıklamada, mayıs ayı sonuna kadar uçuşu olan tüm yolculara alınan kararların bildiriminin yapıldığı da belirtildi.

9 9
Kaynak: İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro