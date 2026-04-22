Yeniçağ Gazetesi
22 Nisan 2026 Çarşamba
Galerinizdeki sessiz casus: Tek bir 'onay' tüm hayatınızı karartabilir

Galerinizdeki sessiz casus: Tek bir 'onay' tüm hayatınızı karartabilir

Telefonunuzda sakladığınız en mahrem anılar ve kritik şifreler sandığınız kadar güvende değil. Masum bir paylaşım için verdiğiniz o izin, dijital dünyada hırsızlara "buyur" demekle eşdeğer!

Abdullah Kerzi
Masum Görünen Büyük Tehlike

Bir fotoğraf paylaşırken karşınıza çıkan "tam erişim" onayı, uygulamanın tüm arşivinizi taramasına olanak sağlar. Bu, sadece seçtiğiniz kareyi değil, tüm özel hayatınızı yazılımlara teslim etmek anlamına gelir.

Sinsi Kripto Vurgunu

Siber korsanlar, galerideki ekran görüntülerini tarayarak kripto cüzdan şifrelerini çalıyor. 2023’teki büyük skandalda, binlerce kullanıcının cüzdan anahtarları bu yöntemle ele geçirilmişti.

"Sınırlı Erişim" Hayat Kurtarır

Güvenlik uzmanı Thorin Klosowski’nin uyarısı net: Erişimi sadece paylaşacağınız fotoğrafla sınırlayın. Bu basit adım, uygulamanın galerinin geri kalanına sızmasını engelleyen bir çelik kapı görevi görür.

Kimlik ve Banka Verileri Hedefte

Galerinizde duran pasaport, kimlik veya kredi kartı görselleri dolandırıcılar için iştah kabartıcıdır. Tam erişim yetkisi olan yazılımlar, bu belgeleri arka planda saniyeler içinde kopyalayabilir.

Yapay Zeka Maskeli Veri Avı

Bazı platformların "yaratıcı düzenleme" özellikleri, aslında yüz hatlarınızı ve kişisel verilerinizi toplamak için kullanılabiliyor. Geçtiğimiz yıl benzer bir sistem, veri ihlali şüphesiyle apar topar kapatıldı.

Zahmetli Ama Güvenli Yöntem

Fotoğrafları tek tek seçmek vakit alsa da, bu süreç "yanlışlıkla" gizli bir veriyi paylaşmanızı önler. Uzmanlar, bu küçük önlemin büyük bir siber trajediyi engelleyebileceğini vurguluyor.

Hemen Şimdi: İzinleri Denetleyin!

Vakit kaybetmeden telefonunuzun "Gizlilik" ayarlarından hangi uygulamanın galerinize erişimi olduğunu kontrol edin. Tüm "tam erişim" izinlerini iptal ederek dijital güvenliğinizi geri kazanın.

