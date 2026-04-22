Galerinizdeki sessiz casus: Tek bir 'onay' tüm hayatınızı karartabilir

Masum Görünen Büyük Tehlike
Bir fotoğraf paylaşırken karşınıza çıkan "tam erişim" onayı, uygulamanın tüm arşivinizi taramasına olanak sağlar. Bu, sadece seçtiğiniz kareyi değil, tüm özel hayatınızı yazılımlara teslim etmek anlamına gelir.
Masum Görünen Büyük Tehlike
Bir fotoğraf paylaşırken karşınıza çıkan "tam erişim" onayı, uygulamanın tüm arşivinizi taramasına olanak sağlar. Bu, sadece seçtiğiniz kareyi değil, tüm özel hayatınızı yazılımlara teslim etmek anlamına gelir.
Sinsi Kripto Vurgunu
Siber korsanlar, galerideki ekran görüntülerini tarayarak kripto cüzdan şifrelerini çalıyor. 2023’teki büyük skandalda, binlerce kullanıcının cüzdan anahtarları bu yöntemle ele geçirilmişti.
"Sınırlı Erişim" Hayat Kurtarır
Güvenlik uzmanı Thorin Klosowski’nin uyarısı net: Erişimi sadece paylaşacağınız fotoğrafla sınırlayın. Bu basit adım, uygulamanın galerinin geri kalanına sızmasını engelleyen bir çelik kapı görevi görür.
Kimlik ve Banka Verileri Hedefte
Galerinizde duran pasaport, kimlik veya kredi kartı görselleri dolandırıcılar için iştah kabartıcıdır. Tam erişim yetkisi olan yazılımlar, bu belgeleri arka planda saniyeler içinde kopyalayabilir.
Yapay Zeka Maskeli Veri Avı
Bazı platformların "yaratıcı düzenleme" özellikleri, aslında yüz hatlarınızı ve kişisel verilerinizi toplamak için kullanılabiliyor. Geçtiğimiz yıl benzer bir sistem, veri ihlali şüphesiyle apar topar kapatıldı.
Zahmetli Ama Güvenli Yöntem
Fotoğrafları tek tek seçmek vakit alsa da, bu süreç "yanlışlıkla" gizli bir veriyi paylaşmanızı önler. Uzmanlar, bu küçük önlemin büyük bir siber trajediyi engelleyebileceğini vurguluyor.
Hemen Şimdi: İzinleri Denetleyin!
Vakit kaybetmeden telefonunuzun "Gizlilik" ayarlarından hangi uygulamanın galerinize erişimi olduğunu kontrol edin. Tüm "tam erişim" izinlerini iptal ederek dijital güvenliğinizi geri kazanın.