Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final turunda Fenerbahçe Konyaspor’a konuk oldu.

Nefes kesen mücadelede normal süre golsüz eşitlikle sona erdi. Maçta uzatmalara gidilirken Fenerbahçe ikinci yarıda artırdığı tempoyu uzatmalara da taşıyarak üst üste net fırsatlar yakaladı. Ancak Sarı Lacivertliler kale önünde istediği pozisyonları bulmasına rağmen sonuçlandıramadı. İkinci uzatma devresinin sonunda Kramer’in ceza sahası içerisinde yerde kalmasının ardından VAR’dan gelen tavsiye üzerine pozisyonu izleyen Ozan Ergün penaltı kararı verdi.

Konyaspor uzatmaların sonunda Jevtovic’in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve bu sonuçla Konyaspor yarı finale yükselen taraf oldu.

KONYASPOR-FENERBAHÇE İLK 11’LER

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Marko, Melih, Deniz, Bardhi, Diogo, Kramer.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, İsmail, Musaba, Kerem, Cherif.

KONYASPOR 1-0 FENERBAHÇE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Ozan Ergün'ün ilk düdüğüyle Konyaspor-Fenerbahçe maçı başladı.

FENERBAHÇE DURAN TOPTAN TEHDİT YARATTI

6' Levent'in sol kanattan yaptığı ortada Skriniar kafayı vurdu. Top kaleci Bahadır'da kaldı.

JEVTOVIC UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

12' Jevtovic uzaktan şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

FENERBAHÇE TEHLİKELİ GELDİ

14' Fenerbahçe atağında İsmail Yüksek'in ceza sahası içerisinde kale önüne çevirdiği topu Adil son anda araya girerek kornere uzaklaştırdı.

CHERIF'İN ŞUTUNDA SAVUNMA ARAYA GİRDİ

23' Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içerisine çevirdiği topa Sidiki Cherif gelişine vurdu. Ancak savunmadan seken top kornere çıktı.

İLK YARI SONUCU: KONYASPOR 0-0 FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TALISCA İLE GOLE YAKLAŞTI

60' Levent'in ortasında ceza sahası içerisinde Talisca gelişine çektiği şutta isabeti bulamadı. Top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

TALISCA BU KEZ BAHADIR'I GEÇEMEDİ

67' Talisca bir kez daha kaleyi yokladı. Şutunda kaleci Bahadır iki hamlede topa sahip oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

70' Semedo'nun ortasında savunmada seken top Kerem Aktürkoğlu'nun önüne düştü. Kerem kale önünde net pozisyondan yararlanamadı.

FRED'İN ÇABASI YETERLİ OLMADI

90+2' Fred orta sahada kazandığı topla birlikte ceza sahası önlerine kadar rakiplerinden sıyrılarak geldi ve sert şutla kaleyi yokladı. Bahadır gole izin vermedi.

NORMAL SÜRE: KONYASPOR 0-0 FENERBAHÇE (UZATMALARA GİDİLDİ)

FRED UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

92' Fred'in uzaktan çektiği şutta top direğin üstünden dışarı gitti.

TALISCA POZİSYONDA GOLÜ KAÇIRDI

96' Ceza sahası içerisinde topla bulaşan Anderson Talisca kaleci Bahadır ile karşı karşıya pozisyonda şutunda isabeti bulamadı. Top direğin dibinden dışarı çıktı.

ARCHIE BROWN BAHADIR'I GEÇEMEDİ

98' Archie Brown kale önünde topla buluştu. Şutunda kaleci Bahadır harika bir refleksle topu kornere çelerek gole izin vermedi.

İLK UZATMA DEVRESİ: KONYASPOR 0-0 FENERBAHÇE

KONYASPOR PENALTIDAN ÖNE GEÇTİ

115' Jevtovic'in kafa vuruşunda Ederson köşeye giden topu son anda çıkardı. Devamında Kramer'in yerde kalmasının ardından Ozan Ergün potansiyel penaltı incelemesi nedeniyle VAR'ı dinlediği için oyunu durdurdu. İzleme tavsiyesi üzerine monitör başına giden Ozan Ergün penaltı kararıyla sahaya geri döndü. Topun başına geçen Jevtovic penaltıyı gole çevirdi.