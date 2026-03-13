İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947’de Avusturya’nın Bregenz kentinde Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İki yaşındayken Türkiye’ye göç etti. Ankara Atatürk Lisesi’nden 1965’te mezun oldu.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi (1970). Chicago Üniversitesi’nde Halil İnalcık’ın yanında yüksek lisans yaptı, 1974’te doktorasını tamamladı. Viyana, Berlin, Paris ve Princeton gibi dünyaca ünlü üniversitelerde ders verdi. 2005-2012 yılları arasında Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü yaptı. Galatasaray Üniversitesi, Bilkent ve MEF Üniversitelerinde Türk hukuk tarihi dersleri verdi. Türk Tarih Kurumu şeref üyesi, Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi yönetim kurulu üyesiydi.

Almanca, Rusça, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca’yı akıcı konuşuyordu.

İLBER ORTAYLI’NIN KARİYERİ

Akademik kariyerinin yanı sıra televizyon programlarıyla tarihi halka indirdi. “İlber Ortaylı ile Tarih Dersleri” , “ Zaman Kaybolmaz” sohbetleri milyonlarca izleyiciye ulaştı. Milliyet gazetesindeki köşe yazıları ve Atlas Tarih dergisindeki makaleleriyle geniş kitlelere hitap etti. 30 bini aşkın kitaplık koleksiyonunun 5 binini Galatasaray Üniversitesi’ne bağışladı.

İLBER ORTAYLI’NIN KİTAPLARI: 50’Yİ AŞAN ESER MİRASI

Ortaylı, hem akademik hem popüler tarih alanında 50’den fazla kitap kaleme aldı. Başlıca eserleri şunlar:

AKADEMİK TEMEL ESERLERİ

Tanzimat’tan Sonra Mahallî İdareler (1974)

Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu (1980)

İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı (1983)

POPÜLER VE ÇOK SATAN KİTAPLARI

Osmanlı Barışı (2004)

Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek (3 cilt, 2006-2007)

Türkiye’nin Yakın Tarihi (2010)

Cumhuriyet’in İlk Sabahı

Kuruluş – Cumhuriyet’e Giden Yol (2020’ler)

Fatih Sultan Mehmed

Türklerin Altın Çağı (2025)

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

SEYAHAT VE DENEME KİTAPLARI

Eski Dünya Seyahatnamesi

İlber Ortaylı Seyahatnamesi

İstanbul’dan Sayfalar

Son yıllardaki eserleri Kronik Kitap etiketiyle yayımlandı ve her biri bestseller listelerinde yer aldı.

TÜRK MİLLETİ İÇİN NEDEN BU KADAR ÖNEMLİYDİ?

İlber Ortaylı, Osmanlı mirasını Cumhuriyet Türkiye’sine bağlayan en güçlü köprülerden biriydi. “Tarih bilmeyen gelecek de kuramaz” sözüyle genç nesillere ilham verdi. TV programları ve kitaplarıyla milyonlarca Türk’e “kendi tarihini sevdiren” ilk isim oldu. Osmanlı kurumlarını, idare tarihini, aile yapısını ve modernleşmeyi sade bir dille anlattı; böylece milli hafızayı güçlendirdi. Laik Cumhuriyet değerlerini savunan, tarihî gerçekleri çarpıtmadan aktaran duruşuyla “milli entelektüel” olarak anıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü (2017), Aydın Doğan Ödülü ve uluslararası Puşkin Madalyası gibi ödüllerle tanındı. 2026’da bile seminerleri (İlber Ortaylı ile 90 Dakika), kitap fuarları ve AlfaTalks gibi etkinliklerle gençlerle buluşmaya devam ediyordu. Vefatıyla Türk milleti, tarihini en iyi anlatan “yaşayan kütüphanesini” kaybetti.

KALAN İZLERİ

Ortaylı’nın kitapları hala en çok satan tarih eserleri arasında. Üniversitelerde derslerde okutuluyor, genç tarihçiler onun yöntemini takip ediyor. Türk milleti için bıraktığı en büyük miras, “tarih bilinci” oldu. Prof. Dr. İlber Ortaylı, sadece bir tarihçi değil; Türk kimliğinin, geçmişle geleceği buluşturan sesiydi.

PROF.DR. İLBER ORTAYLI'NIN HASTALIĞI NEYDİ

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 13 Mart 2026 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölüm nedeni, yaşa bağlı çoklu organ yorgunluğu ve son dönemde yaşadığı ciddi sağlık komplikasyonlarının birleşimi olarak açıklandı.