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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken emekliye ayrılan Polis Memuru İlker Öz’e, teşkilata sunduğu hizmetlerden dolayı plaket takdim edildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, emekliye ayrılan Polis Memuru İlker Öz’ü makamında ağırladı. Çağlar, görev süresi boyunca gerçekleştirdiği özverili çalışmalar ve emniyet teşkilatına sunduğu hizmetlerden dolayı Öz’e teşekkür ederek plaket verdi.

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İlker Öz’e bundan sonraki emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.