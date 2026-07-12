İktidar kanadından sıklıkla işsizliğin düştüğüne yönelik açıklamalar gelse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da geçmişte alışveriş yaparak destek verdiği Tarım Kredi Marketleri, geçtiğimiz yıl yüzlerce personelinin işine son verdi.

Sözcü'de yer alan habere göre; şirketin 2025 yılı bilançosu, Türkiye'deki ekonomik sıkıntıların ve vatandaşın zam isyanının bir yansıması niteliğinde. 2024 yılını 11 bin 592 çalışanla kapatan Tarım Kredi, 2025 yılında personel sayısını 10 bin 940'a düşürdü. İşten çıkarmaların gerekçesi bilançoda yer almazken, bir yıl içinde 652 kişi işsiz kalmış oldu.

ZARARIN NEDENİ UCUZ SATIŞ DEĞİL, FAİZ VE GİDERLER

Kurumun 2025 yılında zarar etmesinin temel sebebi, iddia edildiği gibi vatandaşa ucuza ürün satması değil; yüksek operasyonel maliyetler ve ağır faiz yükü oldu. Enflasyon düzeltmesi yapıldığında kurumun satış gelirlerinin 73,5 milyar liradan 67,6 milyar liraya gerilediği görülüyor. Vatandaşın ucuz ürün arayışıyla yöneldiği marketin brüt kârı 10 milyar liradan 11,1 milyar liraya çıkmasına rağmen; 6,2 milyar lirayı bulan finansman giderleri sebebiyle şirketin net zararı 2,9 milyar liradan 4,7 milyar liraya fırladı.

ABD RAPORU VE TÜKETİCİ BİRLİKLERİ "UCUZLUK" İDDİASINI YALANLIYOR

Tarım Kredi Marketleri'nin fiyat politikası ABD Tarım Bakanlığı’nın 2026 Türkiye Gıda Perakendesi Raporu'na da yansıdı. Raporda kurum için özel bir başlık açılarak, rakiplerinden yüzde 10-15 daha ucuz olduğu iddialarının aksine, yapılan incelemelerde Tarım Kredi'nin diğer indirim marketlerinden daha uygun fiyatlı olmadığı belgelendi.

Fiyatların yüksekliği yurt içindeki tüketici derneklerinin de tepkisini çekiyor. Tüketiciler Birliği Federasyonu, bu yıl gerçekleştirdiği pazar araştırmaları sonucunda Tarım Kredi Marketleri'ni "Zamların lokomotifi" olarak nitelendirmişti.