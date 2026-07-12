Ricky Martin 15 yıl aradan sonra İstanbul sahnesinde

"Çok bekledim bugün için"

Öte yandan, konseri izlemeye gelen Dayana Arba adlı vatandaş, "Çok heyecanlıyım, Edis'in de yeni duydum ismini. Yeni öğrendim şarkılarını arkadaşlarımdan. Güzel olacak bence" diye konuştu.

İzleyiciler arasında yer alan Hana Zara ise, "Çok heyecanlıyım, 5-6 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Çok bekledim bugün için" dedi.