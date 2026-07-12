Yeniçağ Gazetesi
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Ricky Martin 15 yıl aradan sonra İstanbul sahnesinde

Dünyaca ünlü Latin pop yıldızı Ricky Martin, 15 yıl aradan sonra İstanbul'da sahne aldı. Martin, sahne almadan önce ünlü şarkıcı Edis, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kaynak: İHA
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Ricky Martin 15 yıl aradan sonra İstanbul sahnesinde - Resim: 1

Son yıllarda Justin Timberlake, Kanye West gibi dünyaca ünlü isimler İstanbul'da hayranlarıyla buluşurken Latin pop yıldızı Ricky Martin de 15 yıl aradan sonra İstanbul'da KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluştu.

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Ricky Martin 15 yıl aradan sonra İstanbul sahnesinde - Resim: 2

"Livin' la Vida Loca", "She Bangs" gibi şarkılarla dünya listelerinde yer alan şarkıcının sahnesi öncesinde ünlü şarkıcı Edis sevilen şarkılarını seslendirdi.

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Ricky Martin 15 yıl aradan sonra İstanbul sahnesinde - Resim: 3

Girişinde uzun kuyrukların oluştuğu konsere hareketli şarkılarıyla başlayan Martin, zaman zaman seyircilere Türkçe "İyi akşamlar, teşekkür ederim" diye seslendi. Şarkıcıya, sahnede dans ekibi de eşlik etti. TemaCC organizasyonuyla gerçekleşen konserde, katılımcılar en son 2011 yılında İstanbul'da şarkılarını söyleyen Latin popçuyu yeniden dinleme fırsatı yakaladı.

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Ricky Martin 15 yıl aradan sonra İstanbul sahnesinde - Resim: 4

Öte yandan şarkıcı Edis, izlediği ilk büyük konserin Ricky Martin'in 1998 yılında İstanbul'da verdiği konser olduğunu belirterek, bu konser sonrası şarkıcı olarak sahneye çıkmaya karar verdiğini de anlattı. Ünlü popçu bu konserle Martin ile aynı sahneye çıkmış oldu.

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Ricky Martin 15 yıl aradan sonra İstanbul sahnesinde - Resim: 5

"Çok bekledim bugün için"
Öte yandan, konseri izlemeye gelen Dayana Arba adlı vatandaş, "Çok heyecanlıyım, Edis'in de yeni duydum ismini. Yeni öğrendim şarkılarını arkadaşlarımdan. Güzel olacak bence" diye konuştu.
İzleyiciler arasında yer alan Hana Zara ise, "Çok heyecanlıyım, 5-6 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Çok bekledim bugün için" dedi.

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Ricky Martin 15 yıl aradan sonra İstanbul sahnesinde - Resim: 6
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