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2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile Norveç, Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda yarı final bileti için karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çaldı.

İNGİLTERE'NİN İLK 11'İ

İngiltere (4-2-3-1): Pickford, Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly, Rice, Anderson, Madueke, Bellingham, Gordon, Kane.

Teknik Direktör: Tomas Tuchel

NORVEÇ'İN İLK 11'İ

Norveç (4-3-3): Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Odegaard, Berge, Berg, Sorloth, Haaland, Schjelderup.

Teknik Direktör: Stale Solbakken

MAÇ KONTROLLÜ BAŞLADI

Maça Thomas Tuchel'in öğrencileri topa daha fazla sahip olarak başladı. Ancak Norveç, kompakt savunmasıyla İngiltere'ye ilk 15 dakikada net fırsat vermedi. İngilizlerin ilk ciddi tehlikesi 19. dakikada Jude Bellingham ile geldi. Norveç ise hızlı geçiş hücumlarıyla etkili olmaya çalıştı.

🇳🇴 Andreas Schjelderup olağanüstü bir gol attı! Kaleci Pickford çaresiz ve Norveç 1-0 önde! pic.twitter.com/OtW6UDLzNV — TRT Spor (@trtspor) July 11, 2026

SCHJELDERUP KLASINI KONUŞTURDU

İki takım da kontrollü bir oyunla ilk yarım saati geçti. Dakikalar 36'yı gösterdiğinde sahneye Schjelderup çıktı ve sol ayağıyla ceza sahasının köşesinden yaptığı sert vuruşta Pickford'u çaresiz bırakarak Norveç'i 1-0 öne geçirdi.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Norveç'e cevap Jude Bellingham'dan geldi! Ceza sahasına hızla girip topu köşeye gönderdi. pic.twitter.com/dhh1mD8zI7 — TRT Spor (@trtspor) July 11, 2026

BELLINGHAM KRİTİK ANDA SAHNEYE ÇIKTI

İlk yarının uzatma dakikalarında İngiltere aradığı golü buldu.

Anthony Gordon'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Jude Bellingham, Norveç savunmasının arasına ustaca dalarak sol ayağıyla pozisyonu herkesin bakışları arasında topu ağlara gönderdi.

Soyunma odasına giderken gelen bu gol, İngiltere'yi yeniden maçın içine sokarken Norveç'te de konsantrasyon kaybına yol açtı. Öyle ki hemen peşine İngiltere Harry Kane ile ikinci golü buldu ancak VAR incelemesinin ardından pozisyon ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

NORVEÇ İKİNCİ YARIYA BASKILI BAŞLADI

İkinci yarıya daha etkili başlayan taraf Norveç oldu. Baskılı oyun sonuç verdi ancak 57. dakikada Heggem'in kaydettiği gol, VAR incelemesinin ardından Haaland'ın pozisyon başlangıcındaki faulü nedeniyle geçersiz sayıldı.

Norveç yüklenmeye devam ediyor. İngiltere kalesinde yaşanan karambol. pic.twitter.com/7GQPEBbW52 — TRT Spor (@trtspor) July 11, 2026

SON BÖLÜMDE DİREK VE PICKFORD İNGİLTERE'Yİ AYAKTA TUTTU

Norveç özellikle son 30 dakikada duran toplarla İngiltere kalesini ciddi şekilde zorladı.

Ajer'in kafa vuruşu üst direkten dönerken, Haaland ve Nusa ile yakalanan fırsatlarda Jordan Pickford kritik kurtarışlar yaptı.

TUCHEL'İN HAMLELERİ İKİNCİ YARIDA DENGELERİ DEĞİŞTİREMEDİ

Thomas Tuchel ise oyuna Bukayo Saka, Eberechi Eze, Reece James ve Djed Spence'i alarak takımına enerji kazandırmaya çalıştı ancak İngiltere ikinci yarıda üretkenlik konusunda beklenen seviyeye ulaşamadı.

UZATMALARDA İNGİLTERE AĞIRLIĞINI KOYDU

Maçta 90 dakikalık bölümde eşitlik bozulmadı ve uzatmalara gidildi. Uzatmalarda ise bu kez İngiltere rüzgarı arkasına aldı.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sahnede yine o isim var: Jude Bellingham!



Nyland'dan dönen topu iyi takip etti ve ağlara gönderdi! pic.twitter.com/S2nzdmpVJT — TRT Spor (@trtspor) July 11, 2026

BELLINGHAM YİNE DOĞRU ZAMANDA DOĞRU YERDE

Norveç'in başarılı kalecisi Nyland Harry Kane'in kafa vuruşunda gole izin vermedi ama hemen peşine Morgan Rogers'ın sert şutunda üzerine gelen topu sektirdi ve Jude Bellingham fırsatçılığını konuşturarak bu hatayı affetmedi.

Bellingham 93'te kendisinin ve takımının ikinci golünü atan Jude Bellingham İngiltere'yi öne geçirdi.

İNGİLTERE YARI FİNALE YÜKSELDİ

Uzatmalarda skoru korumasını bilen İngiltere sahadan 2-1 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.