Meteoroloji il il açıkladı: 27 ilde sağanak yağış, 13 ilde buhran sıcakları

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Mersin dışında Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı