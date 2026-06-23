Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji il il açıkladı: 27 ilde sağanak yağış, 13 ilde buhran sıcakları

Meteoroloji il il açıkladı: 27 ilde sağanak yağış, 13 ilde buhran sıcakları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Haziran Salı gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Rapora göre 54 ilde güneşli ve açık hava beklenirken, 27 ilde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Meteoroloji il il açıkladı: 27 ilde sağanak yağış, 13 ilde buhran sıcakları - Resim: 1

Meteorolojinin raporuna göre 13 ilde buhran sıcaklarının kendini göstermesiyle beraber termometrelerde 39 derece sınırı görülecek.

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Meteoroloji il il açıkladı: 27 ilde sağanak yağış, 13 ilde buhran sıcakları - Resim: 2

23 Haziran'da Türkiye'nin 54 ilinde güneşli hava etkili olurken, 27 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da termometrelerin 39 dereceye kadar çıkmasıyla 13 ilde aşırı sıcaklar görülecek.

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Meteoroloji il il açıkladı: 27 ilde sağanak yağış, 13 ilde buhran sıcakları - Resim: 3

İşte 23 Haziran hava durumu raporu:

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Meteoroloji il il açıkladı: 27 ilde sağanak yağış, 13 ilde buhran sıcakları - Resim: 4

MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

4 12
Meteoroloji il il açıkladı: 27 ilde sağanak yağış, 13 ilde buhran sıcakları - Resim: 5

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

5 12
Meteoroloji il il açıkladı: 27 ilde sağanak yağış, 13 ilde buhran sıcakları - Resim: 6

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Mersin dışında Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

6 12
Meteoroloji il il açıkladı: 27 ilde sağanak yağış, 13 ilde buhran sıcakları - Resim: 7

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

7 12
Meteoroloji il il açıkladı: 27 ilde sağanak yağış, 13 ilde buhran sıcakları - Resim: 8

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

8 12
Meteoroloji il il açıkladı: 27 ilde sağanak yağış, 13 ilde buhran sıcakları - Resim: 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9 12
Meteoroloji il il açıkladı: 27 ilde sağanak yağış, 13 ilde buhran sıcakları - Resim: 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10 12
Meteoroloji il il açıkladı: 27 ilde sağanak yağış, 13 ilde buhran sıcakları - Resim: 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

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Meteoroloji il il açıkladı: 27 ilde sağanak yağış, 13 ilde buhran sıcakları - Resim: 12

DİYARBAKIR °C, 39°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 37°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 37°C
Parçalı ve çok bulutlu

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