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Adalet Bakanı Akın Gürlek, akaryakıt sektörüne operasyon düzenlendiğini açıkladı. Gürlek, 6 şirkete el koyulduğunu, 10 şirkete kayyum atandığını duyurdu.

Akın Gürlek'in açıklaması şöyle:

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde suçla, kaçakçılıkla, vergi usulsüzlükleriyle ve kamu kurumlarını hedef alan nitelikli dolandırıcılıkla mücadelemizi İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla tam bir eş güdüm içinde kararlılıkla sürdürüyoruz.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF ile koordineli şekilde önemli bir operasyon gerçekleştirilmiştir.

"VERGİ KAÇIRDIKLARI TESPİT EDİLDİ"

Soruşturma kapsamında; akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir.

"10 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI"

Bu kapsamda bu sabah İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; toplam 6 şirkete el konulmuş, 10 şirkete kayyum atanmış, 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Devletimizin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan hiçbir organize yapıya müsamaha göstermeyeceğiz. Suçtan elde edilen gelirlerin izini sürecek, sahte fatura ve hayali ihracat düzenekleriyle kamu zararına sebep olan yapılara karşı hukuki süreçleri kararlılıkla işleteceğiz.

Bu vesileyle soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla icra eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF başta olmak üzere süreçte görev alan tüm kurumlarımıza ve kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Kayyum atanan 10 şirket:

AVGAZ ENERJİ A.Ş.

BDY GROUP YATIRIM A.Ş.

BİRHAT İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

İSTANBUL LİKİT GAZ ENERJİ VE PETROL A.Ş.

LPGAS ENERJİ A.Ş.

PET GAZ A.Ş.

SETGAZ DEPOLAMA LPG PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. ŞT.

YİĞİTLER ÜRETİM VE ENEJİ A.Ş.

RAS OTOMOTİV İTH. İHR. A.Ş.