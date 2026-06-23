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İnan Mutlu akaryakıt şirketlerine kayyum atanmasını YENİÇAĞ'a değerlendirdi. Bugün şirketlere kayyum atanmasının yolunun 2025 yılında Meclis'ten geçirilen bir kanun olduğunu belirten Mutlu, "Ekonomik krizi aşmak için sermaye yapılandırılıyor" dedi.

Mutlu'nun açıklamaları şöyle:

2025 yılında meclisten kanun teklifi geçti, Bu kanun teklifiyle birlikte size suç isnat ettirilerek, mahkeme kararıyla suç sabit görülmesine gerek kalmadan şirketlere yeni yönetim atanmasının yolu açıldı.

Burada karlılık krizi yaşandığı malum, bu karlılık krizinin aşılması için de Adalet Bakanlığı eliyle bu tarz atamaların yapıldığına şahit oluyoruz. bu sermayenin daha karlı hale getirilmesi için yapılıyor...

Normal şartlarda bir ihlal varsa bu ihlal konusunda Ticaret Bakanlığı, tarım ve Orman Bakanlığı, Rekabet Kurumu idari işlemlerle ceza keser.

Bu yol seçilmiyor ancak bakanlık kararlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Pasta büyümediği için mevcut pastayı paylaşıyorlar.

Bu operasyonlar yabancı sermayeyi ürkütür mü sorusuna "Etkilemez" yanıtını veren Mutlu, krizi aşmanın iktidar açısından uygulanan yöntemlerini sıraladı

Bu krizi yeniden aşmanın birkaç yolu var

1. İşçi ücretlerini baskılama

2. Yeni rant alanı açma

3. Sermayenin yeniden yapılandırılması.

İşçi ücretlerinin baskılandığı, yeni rant alanlarının açıldığı (Akbelen gibi) bir durumda şimdi de sermaye yeniden yapılandırılıyor