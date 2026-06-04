Mahmut Aydın'ın aktardığına göre, iktidar yetkilileri, ana muhalefet cephesinde yaşanacak bir ayrılığın kesin olduğunu savunuyor.



Bir grup gazeteci ile birlikte iktidar kulislerinde önemli isimlerle bir araya gelen gazeteci Mahmut Aydın, yetkililere yönelttikleri "CHP nereye gidiyor?" sorusunun yanıtını köşesine taşıdı. Başkentteki siyasi dengelerin nasıl okunduğunu gösteren bu yanıtlara göre, iktidar cephesi CHP içerisindeki suların durulmayacağına ve nihai bir kopuşun yaşanacağına inanıyor. Yetkililerin, “CHP’nin bölünmesi kaçınılmaz. Mutlaka bölünecekler” şeklindeki kesin ifadeleri dikkat çekiyor.

BÖLÜNME SONRASI OY ORANLARI TAHMİNİ



Aydın'ın aktardığı kulis bilgilerinde, olası bir bölünme durumunda ortaya çıkacak siyasi tabloya dair oy oranı tahminleri de yer alıyor. İktidar kanadının senaryosuna göre, yaşanacak ayrılık sonrası kurulacak yeni partinin yüzde 10 ile 13 bandında bir oy potansiyeline ulaşacağı öngörülüyor. Diğer yandan, mevcut CHP'nin oylarının ise büyük bir düşüş yaşayarak yüzde 8 ile 10 seviyelerine gerileyeceği iddia ediliyor.

ÖZGÜR ÖZEL VE YENİ PARTİ İDDİASI



İktidar kulislerinde konuşulan senaryonun en çarpıcı bölümlerinden biri de ayrılık sonrası kurulacak yapının akıbetiyle ilgili. İddialara göre; Özgür Özel'in genel başkanlığında yoluna devam edecek olan yeni siyasi oluşum, kalıcı bir başarı sağlayamayarak bir süre sonra dağılma süreci yaşayacak. Senaryonun finalinde ise, ayrılan bu büyük kitlenin siyasi serüvenlerini sonlandırarak yeniden baba ocağı olarak gördükleri CHP çatısı altına dönecekleri öngörülüyor.



Mahmut Aydın'ın yazısı şu şekilde;



''İktidar kanadı: CHP’nin bölünmesi kaçınılmaz



İktidar kulislerinde, bir grup gazeteci arkadaşımla birlikte karşılaştığımız önemli isimlere “CHP nereye gidiyor?” sorusunu yönelttik. İşte aldığımız cevap:

“CHP’nin bölünmesi kaçınılmaz. Mutlaka bölünecekler. Yeni kurulacak parti yüzde 10-13 oy alır. CHP ise yüzde 8-10 arasında oy alır. Özgür Özel’in genel başkanlığındaki yeni parti bir süre sonra dağılır. Büyük kısmı yeniden CHP’ye döner...”