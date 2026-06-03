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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürütülen iki ayrı soruşturmada yetkisizlik kararı vererek dosyaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Başsavcılık tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve beyanlar doğrultusunda yeni bir inceleme başlatıldı.

PARA TRAFİĞİ İDDİASI

Soruşturmada, Muhittin Böcek'in 2024 yerel seçimlerinde yeniden CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmesi karşılığında Özgür Özel'in, Veli Ağbaba aracılığıyla farklı tarihlerde para talep ettiği yönündeki iddialar değerlendirildi.

Açıklamada, tanık beyanları, HTS ve baz kayıtları ile Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerin incelendiği ifade edildi.

Bu kapsamda Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında 'rüşvet almak' suçlamasına ilişkin yürütülen soruşturmada, milletvekili olmaları sebebiyle yetkisizlik kararı verilerek dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği bildirildi.

ÖZKAN YALIM VE TURGUT KOÇ'UN BEYANLARI

Başsavcılık açıklamasında yer verilen ikinci soruşturmaysa CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin oldu. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Turgut Koç'un cep telefonlarında yapılan incelemeler ve şüphelilerin ikrar içerdiği belirtilen beyanları doğrultusunda başlatılan soruşturmada, kurultay sürecinde delegelerin iradesini etkilemeye ve kurultaya hile karıştırmaya yönelik eylemlere ilişkin iddiaların incelendiği kaydedildi.

Söz konusu iddialar nedeniyle Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet suçundan yürütülen soruşturmada da yetkisizlik kararı verildi. Dosya, fezleke değerlendirmesi yapılmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.