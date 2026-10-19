Kaynak: AA

Piyasada uygun fiyat avantajıyla satışa çıkarılan ikinci baskı altınlar, tüketiciler açısından risk oluşturuyor. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, gerçek ürünlerle benzer görünüm taşıyan bu altınların dışarıdan bakıldığında kolayca tanınamadığını belirterek vatandaşların satın alma sürecinde temkinli davranması gerektiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı'na konuşan Sönmez, Darphane yetkisi bulunmayan imalathanelerde orijinal ürünlerin kalıplarına benzer araçlarla çeşitli altınların üretildiğini aktardı. Bu yöntemle çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını gibi ürünlerin taklit edilebildiğine işaret eden Sönmez, Darphane dışında altın üretimi gerçekleştirilmesinin ve bunların satışa çıkarılmasının yasalara aykırı olduğunu bildirdi.

TAKLİT ALTINLARDA AYAR DÜŞÜKLÜĞÜ RİSKİ

İkinci baskı ürünlerde yalnızca dış görünüşün yanıltıcı olabileceğini belirten Sönmez, altının saflık oranında ve ağırlığında da farklılık bulunabileceğine dikkat çekti. Bu tür sorunların, ürünün kuyumcuya götürülerek bozdurulması sırasında anlaşılabildiğini kaydeden Sönmez, tüketicinin altınını gerçek değerinden daha düşük bir bedelle elden çıkarmak zorunda kalabileceğini dile getirdi.

Üretim sırasında kullanılan yöntemlerin ürünün görünümünü de etkileyebildiğini anlatan Sönmez, Darphane çıkışlı altınlarla karşılaştırıldığında bazı ayrıntıların daha belirsiz veya yüzeyin daha pürüzlü olabileceğini söyledi. Atatürk portresinin ve yazıların yeterince belirgin olmamasının da şüphe uyandırabileceğini belirten Sönmez, metalin sertliğinin başka bir işaret olabileceğini ancak bu özelliklerin sıradan tüketiciler tarafından güvenilir biçimde değerlendirilemeyebileceğini ifade etti.

Sönmez, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bu şekilde basılan altınların detayları genellikle Darphane basımına göre daha az net veya pürüzlü olur ancak bunu çoğunlukla uzman kuyumcular hassas ayar cihazlarıyla fark edebilir. İkinci basım altınların ayarı düşük olduğu için baskı sırasında Atatürk figürü ve diğer yazılar net çıkmayabilir. Bu bir kanıt olabilir. Ayrıca ürünün sertliği de bunu gösterebilir ancak bunu vatandaş ayırt edemeyebilir."

ALTIN ALIŞVERİŞİNDE MAĞDURİYETTEN KORUNMANIN YOLLARI

Tüketicilerin yanlış ürün satın alma ihtimalini azaltmak için kuyumcu seçimine özen göstermeleri gerektiğini belirten Sönmez, sektörde güven kazanmış, kurumsal yapıya sahip ve uzun yıllardır hizmet veren işletmelerden alışveriş yapılmasını tavsiye etti.

Satın alınan altının sunulduğu ambalajın ve ürün üzerindeki işaretlerin de kontrol edilmesini öneren Sönmez, kutunun kuyumcuya ait olmasına, kurdelede işletmenin adının yazmasına ve küçük etiketlerin bulunmasına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Alışverişin ardından işlemi belgeleyen evrakların saklanmasının önemini de vurgulayan Sönmez, vatandaşların altın satın alırken fiş veya fatura talep etmeyi ihmal etmemeleri gerektiğini belirtti.