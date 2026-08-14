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İstanbul’da sahte altın üretildiği iddiasıyla büyük bir kuyumculuk şirketine yönelik yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilirken, NZP Gold isimli şirketle bağlantılı 7 tutuklu sanık hakkında 73 yıla kadar hapis cezası istendi.

NTV muhabiri Sena Gürbıyık’ın haberine göre, iddianamede şirketin üretim ve satış faaliyetlerine ilişkin dikkat çeken suçlamalara yer verildi. Şüphelilerin değeri düşük metalleri işleyerek altın görünümü verdiği ve bu ürünleri sahte sertifika ve ambalajlarla piyasaya sürdüğü ileri sürüldü.

ÇİNKO VE BAKIRA ALTIN GÖRÜNÜMÜ VERİLDİĞİ İDDİASI

İddianamede şüphelilerin çinko ve bakır gibi metalleri işleyerek altın görünümünde ürünler elde ettiği öne sürüldü. Söz konusu ürünlerin sahte sertifika ve ambalajlarla internet üzerinden satışa çıkarıldığı iddia edildi.

Üretimde kullanılan bazı materyallerin kaçak yollarla Türkiye’ye getirildiği, bazı ürünlerin ise Kapalıçarşı’daki Ayaklı Borsa’dan temin edildiği de iddianamede yer aldı.

OSMANLI SİKKELERİNİN KALIPLARI DA TAKLİT EDİLMİŞ

Soruşturma kapsamında Sultan V. Mehmet Reşad dönemine ait sikkelerin kalıplarının da taklit edildiği tespit edildi.

İddianamede, NZP Gold ve bağlantılı şirketlerin yetkili rafineri statüsüne sahip olmamalarına rağmen altın üretimi yaptığı öne sürüldü.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun taklit ürünlerin piyasadan çekilmesi amacıyla şirkete ihtar gönderdiği ancak söz konusu uyarının dikkate alınmadığı da iddialar arasında yer aldı.

50 MİLYON LİRALIK SERMAYE ARTIŞI MASAK RAPORUNDA

Dosyaya giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda şirketin gerçekleştirdiği 50 milyon liralık sermaye artırımının şüpheli bulunduğu belirtildi.

Sanıklar ise suçlamalara karşı bazı ürünlerin “demo”, yani deneme amacıyla üretildiğini savundu. Bazı ürünlerin de 2023 yılında gerçekleştirilen mevzuat değişikliğinden önce üretildiği öne sürüldü.

7 tutuklu sanığın yargılanmasına önümüzdeki süreçte başlanması bekleniyor.