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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Ardan Zentürk, ABD ile İran arasında artan gerilime ve Orta Doğu’da derinleşen askeri kriz ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zentürk, varılan geçici mutabakatların ve ilan edilen ateşkeslerin kalıcı bir barış getirmeyeceğini ifade ederek, çatışmaların merkezinde Hürmüz Boğazı ve jeopolitik güç dengelerinin yattığına dikkat çekti.

'İKİ ÜLKEDEN BİRİ HEDEFİNDEN VAZGEÇMEDEN BU SAVAŞ BİTMEZ'

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran yönetimiyle anlaşmaya varıldığına dair açıklamaları hakkında konuşan Zentürk, dünyadaki genel iyimser beklentinin aksine savaşın bitmeyeceğini söyledi.

Bir savaşın sona ermesi için taraflardan en az birinin hedeflerine ulaşamayacağını kabullenmesi gerektiğini ifade eden Zentürk, Ukrayna-Rusya savaşına göndermede bulunarak, "Rusya lideri Vladimir Putin nasıl hedeflerinden vazgeçmediği için savaş sürüyorsa, ABD-İran hattında da benzer bir durum geçerli" sözlerini sarf etti.

İRAN STRATEJİ DEĞİŞTİRDİ

Zentürk’e göre, Pezeşkiyan ve Trump yönetimleri arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırması, masadaki en büyük kozunu kaybetmesine sebebiyet verdi. İlerleyen süreçte müzakerelerde elinin zayıfladığını fark eden İran'ın strateji değiştirdiğini ifade eden gazeteci, son dönemde tankerlere yönelik gerçekleşen saldırıların arkasında bu kaygının yattığını savundu.

İran'ın Cenevre veya Umman'da yürütülecek olası müzakerelere Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatarak ve kontrol altında tutarak oturmak istediğini sözlerine ekleyen Zentürk, "İran, ABD'ye 'Benimle masaya oturacaksan Hürmüz ve Kızıldeniz üzerindeki kontrolümü kabul etmek zorundasın' mesajı veriyor. Dünya enerji geçişinin yüzde 20'sini barındıran bu hat, Süveyş ve Babülmendep ile birleştiğinde kriz bölgesel olmaktan çıkıp küresel bir boyuta ulaşıyor” ifadelerini kullandı.

‘BAE, ABD VE İSRAİL SAFLARINDA SAVAŞA GİREBİLİR’

Çatışmaların genişleme riskine vurgu yapan Ardan Zentürk, Körfez ülkelerinin tutumuna dair edindiği kulis bilgilerini de aktardı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin İsrail ve ABD ile birlikte ön saflarda savaşa dahil olma hazırlığında olduğunu ifade eden Zentürk, Suudi Arabistan’ın ise konuya ilişkin daha temkinli bir duruş sergilediğini söyledi. Kuveyt’in geride durmaya çalıştığını sözlerine ekleyen Zentürk, Katar’ın ise henüz tutumunu netleştirmediğini belirtti.

Katar'daki duruma özel bir parantez açan Zentürk, bölgedeki ABD üssünün boşaltıldığını ve orada Türk askerinin görev yaptığından bahsederek, İran'ın Katar’a yönelik hamlelerinin son derece riskli olduğunu vurguladı. Zentürk, olası bir Türk askerinin zarar görmesi durumunda Ankara-Tahran ilişkilerinin geri dönülemez bir noktaya savrulabileceği uyarısında bulundu.

PETROL FİYATLARINDA 150 DOLAR TEHLİKESİ

ABD'nin operasyonları tırmandırarak sivil altyapıları ve enerji tesislerini hedef almaya başladığını, İran'ın ise mevcut baskılara yaklaşık 6 ay dayanabileceğinden bahseden Zentürk, krizin ekonomik faturasından da bahsetti.

Hürmüz Boğazı'nın çift taraflı olarak geçişlere kapatılması halinde piyasadaki iyimser havanın tamamen dağılacağını ifade eden gazeteci, mevcut durumda 85 dolar bandında seyreden ham petrolün varil fiyatının kısa sürede 150 dolara kadar tırmanabileceğini öngördü.