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Kaynak: AA

Kamu sermayeli katılım bankalarını tek çatı altında buluşturacak sürecin ilk etabı tamamlandı. Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesindeki TVF Katılım Finans Yatırımları AŞ, bedelleri ödenmek koşuluyla Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın tüm hisselerini devralmak için 7 Ekim'de devir sözleşmelerini imzaladı.

2026 YILI SONUNDA BİTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım finans sektörünü büyütme vizyonuna dayanan bu hamleyle, kurumların rekabet gücünün artırılması ve sistemin finans piyasalarındaki ağırlığının genişletilmesi amaçlanıyor.

Gerekli yasal izinlerin ve düzenleyici otorite onaylarının alınmasının ardından, hisse devirlerinin 2026 yılı sonuna kadar bitirilmesi öngörülüyor. Kamu sermayeli katılım finans kurumlarının birleşme süreci, belirlenen takvime uygun şekilde işlemeye devam ediyor.