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Kamuoyunda “yeşil pasaport” olarak bilinen hususi damgalı pasaport ile dünya genelinde 160’tan fazla ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor. Kamu personelleri başta olmak üzere bazı meslek gruplarına sağlanan bu ayrıcalıktan yararlanmak isteyen grupların sayısı çok fazla...

Birgün'de yer alan habere göre, pilotlar ve kabin memurları da bu grupların arasında yer alıyor. Bu iki meslek grubunun talebinin karşılanıp karşılanmayacağı da Meclis’e taşınmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abulkadir Uraloğlu’na sorulan soruda “Türkiye’de görev yapan pilot ve kabin memurlarının yeşil pasaport kapsamına alınmasına yönelik Bakanlığınız tarafından yürütülen herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır?” diye soruldu.

SORU ÖNERGESİNİ YANITLADI

Uraloğlu verilen soru önergesini yanıtladı. Yanıtta şunlar denildi:

“Uçuş ekibi üyelerine yönelik ulusal kriterler, haklar ve yetkinlikler, yürürlükte bulunan uluslararası mevzuat; ICAO "Annex-1" ile EASA "Part-FCL Flight Crew Licencing", "Part-CC Cabin Crew" ve AirOPS "Part-ORO" regülasyonu esas alınarak düzenlenmiş olup Avrupa mevzuatı ile birebir uyum sağlamaktadır.

Bu kapsamda, küresel sivil havacılık gereklilikleri yerine getirilmektedir. Uçuş ekibi üyelerinin dış hat uçuş görevleri kapsamında gerçekleştirmiş oldukları yatı görevlerinde, ilgili yabancı ülkeye giriş ve çıkış işlemlerinde kullanmakta oldukları "UMB-Uçak Mürettebatı Belgeleri" ile pasaportsuz/vizesiz geçiş ve yabancı ülke topraklarında 48 ile 72 saat ile sınırlı olmak kaydıyla konaklama imkânı tanınmaktadır.

'AYRICA DÜZENLEME GEREKSİNİMİ YOK'

“Mevcut uygulamalar; uluslararası ölçekte kabul görmüş, yürürlükteki ICAO düzenlemelerine ve karşılıklı mütekabiliyet ilkelerine uygun şekilde işleyen ve ilave bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmayan sorunsuz uygulamalar olmaları nedeniyle ayrıca bir çalışma/düzenleme gereksinimi de bulunmamaktadır.

'SÜRECİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YÜRÜTÜYOR'

“Uçuş ekiplerinin yurt dışı görevlerinde karşılaştıkları vize ve ülkeye giriş prosedürlerine ilişkin hususlar; devletlerarası ilişkilerde geçerli olan mütekabiliyet esası çerçevesinde doğrudan Dışişleri Bakanlığının görev ve yetki alanına girmektedir. Ayrıca, 5682 sayılı Pasaport Kanunu hükümleri kapsamında, kural koyucu süreçler ile iş ve işlemler İçişleri Bakanlığının görev, yetki ve sorumluluk alanında bulunmaktadır.”