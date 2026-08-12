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Kaynak: Haber Merkezi

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba’nın şehit yakınları ve gazilere yeşil pasaport verilmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığını sorduğu önergeye, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yanıt verdi. Çiftçi, belirli şartları taşıyan harp ve vazife malulleri ile bunların eş ve çocuklarının hususi damgalı pasaport taleplerinin karşılandığını açıkladı.

Kamuoyunda “yeşil pasaport” olarak bilinen hususi damgalı pasaport, dünya genelinde 160’tan fazla ülkeye vizesiz seyahat imkânı sağlıyor. Başta kamu personeli olmak üzere belirli meslek gruplarına tanınan bu haktan yararlanmak isteyenlerin sayısı da oldukça yüksek.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, şehit yakınları ve gazilerin yeşil pasaport hakkından yararlanıp yararlanamayacağını Meclis gündemine taşıdı. Karaoba, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye Bakanlık tarafından bu konuda herhangi bir mevzuat çalışması yürütülüp yürütülmediğini sordu. Çiftçi ise verdiği yanıtta, mevcut mevzuat kapsamında kimlerin hususi damgalı pasaport alabileceğine ilişkin detayları açıkladı.

DETAYLARI PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Çiftçi, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14/A maddesi uyarınca birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan devlet memurları ile diğer kamu görevlilerinin belirli şartları taşımaları halinde hususi damgalı pasaport alabildiğini belirtti. Emeklilik veya çekilme nedeniyle görevlerinden ayrılanların da aynı kapsamda bu pasaporttan yararlanabildiğini ifade etti.

“TALEPLERİ KARŞILANMAKTADIR”

Çiftçi, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Ek 77’nci maddesi kapsamında dereceleri yükseltilmesinden yararlanan harp veya vazife malullüğü aylığı bağlanan kişiler ile bunların eş ve çocuklarının, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14/A maddesinde belirtilen şartları taşımaları ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından veya sosyal güvenlik il müdürlüklerinden alacakları belge ile müracaat etmeleri halinde hususi damgalı pasaport talepleri karşılanmaktadır.”