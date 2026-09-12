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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel mirasına katkı sunan İstanbul Boğaz Müzesi ile "Mehtabı Sürükledik Sularda" sergisinin açılışını Kabataş Transfer Merkezi'nde düzenlenen görkemli bir törenle gerçekleştirdi.

İstanbul Boğazı’nın yüzyıllar boyunca biriktirdiği zengin deneyimleri, sosyal yaşamı ve görsel mirası koruma altına alan İstanbul Boğaz Müzesi ile bu müze kapsamındaki "Mehtabı Sürükledik Sularda" sergisi düzenlenen törenle vatandaşların kullanımına sunuldu. Açılış törenine katılan sanatseverler, kentin belleğinde derin izler bırakan Boğaziçi mirasını yakından inceleme imkanı buldu.

Açılışı gerçekleştirilen müze ve sergi alanı, kentin en önemli odak noktalarından biri olan Kabataş Transfer Merkezi içerisinde yer alıyor. Tören alanında konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, alanın mimari ve sosyal vizyonuna dikkat çekti.

Aslan konuşmasında, Kabataş Transfer Merkezi'ni yalnızca farklı ulaşım hatlarını, deniz, kara ve raylı sistemleri birbirine bağlayan bir aktarma noktası olmanın ötesinde kurguladıklarını vurguladı. İstanbulluların kentle kurduğu bağı ve iletişimi güçlendiren devasa bir kamusal alan tasarladıklarını belirten Aslan, bu mekanı kültür ve sanatla bütünleştirerek hizmete sunduklarını ifade etti.

Etkinlik kapsamında kapılarını açan "Mehtabı Sürükledik Sularda: Bir Boğaziçi Hikayesi" başlıklı sergi, ziyaretçilerine zengin bir görsel. Küratörlüğünü Ali Kayaalp'in üstlendiği bu özel sergi, Boğaziçi'ni yalnızca seyredilen bir manzara olarak değil, geçmişten günümüze yaşanan, deneyimlenen, hissedilen ve hayal edilen bütüncül bir mekan olarak ele alıyor. Sergi kapsamında sunulan eserler, Boğaz’ın tarihsel süreçte geçirdiği büyük mimari ve sosyal değişimi gözler önüne serdi.

Sergi, Boğaziçi’nin hafızasını kayıt altına alan birbirinden kıymetli belgeleri bir araya getiriyor. Alanında uzman isimlerin katkılarıyla hazırlanan seçkide; tarihi haritalar, gravürler, nadide fotoğraflar, kartpostallar, dönem kitapları ve süreli yayınlar yer alıyor. Bunların yanı sıra Türk resim sanatının usta isimlerinin imzasını taşıyan tablolar da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Boğaziçi'nin geçirdiği dönüşümü farklı dönemlerin, farklı kültürlerin ve zengin bakış açılarının izleri üzerinden anlatan bu sergi, İstanbul'un hafızasını tazelemeyi hedefliyor.

Sergide Hoca Ali Rıza, İbrahim Çallı, Fausto Zonaro, Ara Güler ve Avni Arbaş gibi isimlerin eserleri yer alıyor. Hoca Ali Rıza’nın İstanbul manzaralarındaki sakin ışık, Çallı’nın figür ve peyzaj dili, Zonaro’nun Osmanlı başkentini belgelemiş bakışı, Ara Güler’in sokak ve kıyı fotoğrafları ile Avni Arbaş’ın modern yorumu, Boğaz’ı tek bir üsluba hapsetmeden anlatıyor. Haritalar ve kartpostallar ise resmi sanat tarihinin yanında popüler görsel kültürün izini sürüyor.