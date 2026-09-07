Türk yerel yönetim tarihinin en köklü ve simge kurumlarından biri olan Türk Zabıta Teşkilatı, kuruluşunun 200’üncü yıl dönümünü tüm yurtta olduğu gibi Büyükçekmece’de de büyük bir coşku ve gururla kutluyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sultan İkinci Mahmud tarafından 1826 yılında İhtisap Ağalığı adıyla temelleri atılan ve zaman içerisinde modern belediyecilik anlayışının temel taşı haline gelen teşkilat, iki asırlık devasa birikimiyle kent yaşamının en önemli güvencesi olmaya devam ediyor.

Bu anlamlı milat kapsamında Büyükçekmece Cumhuriyet Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen resmi tören, protokol üyeleri, zabıta personeli ve vatandaşların katılımıyla Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende Büyükçekmece Belediyesi adına anlamlı bir konuşma gerçekleştiren Başkan Vekili Hakan Çebi, zabıta teşkilatının yerel yönetimler mekanizmasındaki kritik rolüne dikkat çekti. Teşkilatın iki yüz yıldır kesintisiz bir sorumluluk bilinciyle çalıştığını vurgulayan Hakan Çebi, Zabıta Teşkilatı’mız yerel yönetimlerin en köklü, en önemli ve fedakarlık gerektiren hizmet birimlerinden biridir ifadesini kullandı.

Konuşmasını sürdüren Hakan Çebi, Büyükçekmece’mizin huzuru, güvenliği ve düzeni için gece gündüz demeden görev yapan, sokaklarımızda, meydanlarımızda, pazarlarımızda ve sahillerimizde vatandaşlarımızın yanında olan Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'müzün değerli personeline emekleri ve özverileri için teşekkür ediyorum dedi.



Zabıta hizmetlerinin yalnızca bir cezalandırma veya denetim mekanizmasından ibaret olmadığının altını çizen Başkan Vekili Hakan Çebi, personel anlayışının odağında insan hakları ve kamu yararı olduğunu belirtti. Görevlerini yalnızca denetim anlayışıyla değil; vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu ve yaşam kalitesini gözeten bir hizmet anlayışıyla sürdüren tüm zabıta arkadaşlarımız, kent düzeninin sağlanmasında önemli bir sorumluluk üstlenmektedir diyerek sözlerine devam eden Hakan Çebi, konuşmasını şöyle tamamladı: Büyükçekmece’mize özveriyle hizmet eden zabıta personelimiz başta olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm Zabıta Teşkilatı’mızın Zabıta Haftası’nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Görevi başında hayatını kaybeden zabıta personelimizi de saygı ve rahmetle anıyorum.

Törende söz alan Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürü İbrahim Kaya ise teşkilatın tarihsel derinliğine ve zaman içerisindeki evrimine dair etkileyici değerlendirmelerde bulundu. Bir kurumun iki yüzyıl boyunca ayakta kalmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden İbrahim Kaya, Bugün burada çok anlamlı bir günün gururunu yaşıyoruz.

Zabıta Teşkilatı’mızın 200’üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. 200 yıl bir insanın ömrünün çok ötesinde, bir kurumun ise ne kadar köklü bir geçmişe sahip olduğunu anlatan iki asır sözleriyle konuşmasına başladı. Zamanın ruhu değişse de zabıtanın öz görevinin sabit kaldığını vurgulayan İbrahim Kaya, Bu 200 yıl boyunca şehirler değişti, sokaklar değişti, insanların ihtiyaçları değişti, belediyecilik değişti, teknoloji değişti ama zabıtanın görev ve sorumlulukları değişmedi. Çünkü zabıta şehrin düzenidir, vatandaşın huzurudur açıklamasında bulundu.