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Kaynak: Haber Merkezi

CHP PM, önceki dönem partide çeşitli görevler üstlenen, CHP üyesi olmasına rağmen YENİ Parti propagandası yapan 49 ismi Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk etti.

Disipline sevk edilenler arasında; son kurultayda Özgür Özel’in anahtar listesinden PM ve MYK’ye seçilen Selin Sayek Böke, Yalçın Karatepe, Güldem Atabay, İlhan Cihaner, Kerim Rota, Bahattin Bahadır Erdem, Yankı Bağcıoğlu ve Polat Şaroğlu gibi partinin seçilmiş yöneticileri de yer aldı.

İhracı istenen bir isim de Eski CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka oldu.

'BİZİ ATATÜRK'ÜN ESERİ OLAN CHP'DEN ATAMAZLAR'

Karara tepki gösteren Nazlıaka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Bizi, mutlak butlan kararını içlerine sindirenlerin yönettiği CHP’den atabilirler; ama bizi Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri olan CHP’den asla atamazlar” diye seslendi.

Nazlıaka şunları söyledi:

“Biraz önce basına yansıyan bir haberin ardından, çok sayıda dostumun telefonuyla bu açıklamayı yapma gereği duydum.

Habere göre; CHP Genel Merkezi, benim de aralarında bulunduğum, 39. Olağan Kurultay’da seçilen tüm Parti Meclisi üyelerimizi ihraç etme kararı almış.

Üstelik bizleri “Truva atı” olarak nitelendirmişler!

Asıl “Truva atı”nın kim olduğu çok açıktır: Hukuka aykırı ve emsali daha önce yaşanmamış bir yargı müdahalesiyle CHP Genel Başkanlığı ve yönetimine seçilmeden gelenlerdir. CHP Genel Merkezine, mafyatik tiplerle zorla girmeye çalışanlardır.

Bu zamana kadar CHP’den istifa etmemiş olmamızın sebebi; mutlak butlan davasında iptal kararının çıkma ve partinin yönetimsiz kalma ihtimali ve riski idi.

Yüreğim sızlayarak görüyorum ki bugünkü CHP köklerinden kopmuş durumdadır.

Bizler; Kuvayı Milliye ve 1923 ruhuyla, Atatürk ilke ve devrimlerine koşulsuz bağlılıkla; laik, demokratik, eşitlikçi ve tam bağımsız Türkiye mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bizi, mutlak butlan kararını içlerine sindirenlerin yönettiği CHP’den atabilirler; ama bizi Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri olan CHP’den asla atamazlar!

Bizler, bize miras kalan mücadele ruhuyla, halktan aldığımız güçle, büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla, Özgür Özel’in liderliğinde iktidara koşuyoruz.”

'PM, TOPLANABİLECEK VE KARAR ALABİLECEK SAYISAL ÇOĞUNLUĞA SAHİP DEĞİL'

CHP Parti Meclisi Üyesi Barış Övgün ise, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi, “PM, toplanabilecek ve karar alabilecek sayısal çoğunluğa sahip değil. MYK, PM'den onay almadığı için bir yetkisi yok. Ancak boş kaldırımları selamlayabilenleri Yargıtay korkusu salmış anlaşılan” ifadelerini kullandı.

'MİLLET, İKTİDAR İÇİN YENİ BİR YOL AÇTI'

CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda aralarında eski genel sekreter Selin Sayek Böke ise Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmesinin ardından yaptığı açıklamada,

“Mücadelemiz halkın kararlılıkla sürdürdüğü demokrasi, adalet ve haysiyet mücadelesidir.

Millet, iktidar için YENİ bir yol açtı.

Bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz” dedi.