Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bursaspor, sahasında Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Yeşil-beyazlıların ikinci golünü kaydeden Kelechi Iheanacho, üst üste 11 maçta gol atma başarısı göstererek Türkiye'de kırdığı rekoru geliştirdi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Nijeryalı golcü, hem galibiyeti hem de tarihi performansını değerlendirdi. Iheanacho, rekoruyla gurur duyduğunu belirtirken Bursaspor'daki geleceğine ilişkin soruya da yanıt verdi.

'İLK YARIDAN İTİBAREN OYUNA HÜKMETTİK'

Pendikspor karşısında iyi bir performans sergilediklerini belirten Kelechi Iheanacho, maç boyunca oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını söyledi.

Nijeryalı yıldız, "İyi bir maç oldu. İlk yarıdan başlayarak ikinci yarıda da oyuna hükmettik. Ancak tabii ki kolay bir maç değildi. Buna rağmen oyunumuzu geliştirdik ve üç puanı aldık. Bu maçta da gol attım" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR REKOR KIRMAK KOLAY DEĞİL'

Üst üste 11 maçta gol atarak rekorunu geliştiren Iheanacho, Muğlaspor karşılaşması öncesinde böyle bir başarıya ulaşabileceğinden haberdar olmadığını açıkladı.

Rekorun kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade eden Iheanacho, "Geçen hafta futbol tarihine geçmiştik, kendi rekorumu da geliştirdim. Aslında Muğlaspor maçından önce böyle bir rekor kırabileceğimi bilmiyordum. Maçtan önce bana söylendi ve rekoru kırdım. Türkiye'de böyle bir rekor kırdığım için mutluyum ve yaptığım şeyden gurur duyuyorum. Türkiye'de böyle bir rekor kırmak kolay değil, zor bir şey. O yüzden kendimle gurur duyuyorum. Umarım hem ben hem de takımım gollerimize devam ederiz." sözleriyle duygularını paylaştı.

BURSASPOR'DAKİ GELECEĞİ HAKKINDA KONUŞTU

Bursaspor'daki kariyerine ilişkin gelecek planları da sorulan Kelechi Iheanacho, şu an için bu konuda açıklama yapmak istemediğini belirterek şunları söyledi:

"Bursaspor kariyerimle ilgili bundan sonraki planlamalar hakkında şimdilik bir şey söylemeyeceğim. Buna cevap vermek istemiyorum çünkü geleceği ilgilendiren bir konu. Biz şu anda gelecekte değiliz, bugünü yaşıyoruz. Anın keyfini çıkarmaya, o anın büyüsüne kapılmaya ve anda kalmaya devam edeceğim. En önemlisi de oynamayı ve kazanmaya devam edeceğiz. Ligin üst sıralarında kalmayı sürdüreceğiz ve anın tadını çıkaracağız"

IHEANACHO GOL SERİSİNİ 11 MAÇA ÇIKARDI

Bursaspor'un Pendikspor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyette takımının ikinci golünü kaydeden Kelechi Iheanacho, üst üste gol attığı maç sayısını 11'e yükseltti.