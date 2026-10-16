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Kaynak: DHA

1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor'un Nijeryalı yıldızı Kelechi Iheanacho, gol yollarındaki etkileyici performansını Muğlaspor deplasmanında da sürdürdü.

Karşılaşmada iki kez fileleri havalandıran 30 yaşındaki santrfor, üst üste gol attığı lig maçı sayısını 10'a çıkararak Türk futbol tarihine geçti.

METİN OKTAY VE SAFFET SANCAKLI'YI GERİDE BIRAKTI

Kelechi Iheanacho, Muğlaspor karşısında kaydettiği gollerle üst üste 10 lig maçında gol atma başarısı gösterdi.

Türk futbolunda bu alandaki önceki rekor, 9 maçla Metin Oktay ve Saffet Sancaklı'ya aitti.

Galatasaray'ın efsane golcüsü Metin Oktay, 1962-1963 sezonunda üst üste 9 lig karşılaşmasında ağları sarsmıştı.

Saffet Sancaklı ise 1995-1996 sezonunda Kocaelispor formasıyla aynı başarıyı göstererek rekora ortak olmuştu. Iheanacho, 10 maçlık serisiyle iki ismi de geride bıraktı.

ÖNCE BURSASPOR REKORUNU KIRDI

Nijeryalı futbolcu, geçtiğimiz hafta Mardin 1969 Spor karşısında attığı golle de Bursaspor tarihine geçmişti.

Üst üste 9. lig maçında gol sevinci yaşayan Iheanacho, daha önce Brezilyalı golcü Fernandao'ya ait olan 8 maçlık kulüp rekorunu kırmıştı.

Muğlaspor karşısında da gol serisini sürdüren tecrübeli oyuncu, kulüp rekorunu 10 maça yükseltirken Türk futbolu açısından da tarihi bir başarıya ulaştı.

PAUL ONUACHU DETAYI

Trabzonspor'un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu da üst üste 10 resmi karşılaşmada gol atma başarısı göstermişti. Ancak Onuachu'nun serisindeki iki karşılaşma Türkiye Kupası'nda oynandı.

Bu nedenle Iheanacho, yalnızca lig maçları dikkate alındığında üst üste 10 karşılaşmada gol atan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Bursaspor'un şampiyonluk yarışındaki en önemli kozlarından biri olan Iheanacho, Muğlaspor deplasmanındaki iki golüyle hem takımının galibiyetinde başrol oynadı hem de Türk futbol tarihindeki yerini aldı.