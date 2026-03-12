Sesi yüksek çıkanın haklı, suçlunun güçlü olduğu Türkiye'de tam bir 'Hukuk devleti' şöleni yaşandı. AKP'li vekil aracıyla hatalı park yapınca, Recep Adıgüzel isimli vatandaş, olayı 112'ye ihbar etti. Gelen polis ekipleri hatalı parka işlem yapacağına, Recep Adıgüzel'e GBT yaptı.

İHBAR ETTİ, CEZAYI DA KENDİSİ YEDİ

Adıgüzel, bu olayı kanıtlamak ve hakkını savunmak için canlı yayın açınca, 'Kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek ve yaymak' suçundan 2 yıl 1 ay hapis aldı.

İstinaf cezayı onadı...