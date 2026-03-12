Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD-İsrail ile İran savaşı sırasında Türkiye’ye yönelik hava ve füze saldırılarına karşı savunma tedbirlerinin artırılması için NATO tarafından Malatya’da patriot savunma sistemi kurulacağını açıkladı.
Füzelerin korkulu rüyası Patriot hava savunma sistemi devreye giriyor: Türkiye'nin kalkanı olacak
NATO tarafından hava ve füze saldırılarına karşı savunma tedbirlerinin artırılması için Malatya’da kurulması planlanan patriot hava savunma sistemi için sevkiyatlar sürüyor. Peki, Patriot nedir? Patriot hava savunma sistemi nasıl çalışır? İşte detaylar...Derleyen: Sinan Başhan
Özellikle Hatay ve Gaziantep’e füze parçalarının düşmesinin ardından süreç hızlandırılırken hava yoluyla Almanya’dan Malatya’ya patriot savunma sistemleri sevk edildi.
Malatya’ya getirilmeye başlanan sistemin Akçadağ ilçesine bağlı Kürecik Mahallesi’nde bulunan radar üssüne konuşlandırılmaya başlandığı öğrenildi.
PATRIOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİ NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?
Patriot, tam açılımı “Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target” yani Hedefte Kesişme İçin Faz Dizili Takip Radarı olan, gelişmiş bir radar ünitesi, komuta‑kontrol merkezi ve fırlatma istasyonlarından oluşan entegre bir hava savunma sistemidir.
Tek bir Patriot bataryası aynı anda çok sayıda hedefi tespit edip takip edebilir; tehdit önceliklendirmesine bağlı olarak angajmanı hem otonom hem de manuel şekilde gerçekleştirme kapasitesine sahiptir.
Sistemin en dikkat çeken özelliği ise yalnızca patlayıcı başlıkla imha gerçekleştirmesi değil, son yıllarda geliştirilen PAC‑3 varyantıyla doğrudan çarpıp yok etmeye dayalı “hit‑to‑kill” teknolojisini kullanarak hedefi kinetik enerjiyle vurup etkisiz hâle getirebilmesidir.
Patriot sistemi, ABD Ordusu’nun hava savunma yapılanmasında Nike Hercules ve MIM‑23 Hawk gibi önceki sistemlerin yerine getirilmiş, başlangıçta yüksek‑orta irtifa savunması ile taktik hava savunması görevlerini üstlenmiştir.
YÜKSEK RADAR SİSTEMİYLE DONATILDI
Zaman içinde bu sorumluluklarına ek olarak anti‑balistik füze kabiliyeti de kazanan sistem, gelişmiş önleme füzeleri ve yüksek kapasiteli radar teknolojileriyle donatılmıştır. Patriot programının temeli, Raytheon’un daha önce yer aldığı çeşitli satıhtan havaya füze projelerine dayanırken, 1975’te White Sands Füze Sahası’nda SAM‑D füzesiyle bir insansız hava aracının başarıyla vurulması önemli bir dönüm noktası olmuş ve sistem 1976’da “PATRIOT Hava Savunma Füze Sistemi” adıyla yeniden tanımlanmıştır.
1976’da tam ölçekli geliştirme süreci başlatılan Patriot, 1984 yılında ilk kez sahaya konuşlandırılmıştır. İlk tasarımda bir uçaksavar sistemi olarak görev yapan Patriot, sonrasında PAC‑1 yükseltmesiyle taktik balistik füzelere karşı sınırlı bir angajman kapasitesi kazanmıştır.
2040'A KADAR HİZMETTE KALMASI PLANLANIYOR
Programın en kapsamlı modernizasyonu ise PAC‑3 paketiyle gerçekleşmiş, bu sürüm tamamen yeniden tasarlanarak balistik füzelerin vurulması ve imha edilmesi hedefiyle geliştirilmiştir. Hem radar hem de önleme teknolojisinde önemli iyileştirmeler içeren Patriot sisteminin en az 2040 yılına kadar hizmette kalması planlanmaktadır.
PATRİOT MENZİLİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Patriot sistemleri, versiyonuna göre farklı menzil ve irtifa kapasitelerine sahiptir. Modernize edilmiş bir Patriot bataryasının temel teknik verileri şu şekilde:
Menzil: Patriot sisteminin etkin menzili yaklaşık 150 kilometreye kadar çıkmaktadır. Bu, geniş alanları koruma altına almak için oldukça etkili bir menzildir.
Yüksek Hedef Tespit Yeteneği: Patriot sistemi, çok işlevli radarları sayesinde aynı anda birçok hedefi tespit edip izleyebilme kapasitesine sahiptir. Özellikle yüksek hızlı balistik füzeler ve seyir füzelerine karşı bu radar sistemleri önemli bir avantaj sağlar.
Mobilite: Patriot sistemi tamamen mobil bir yapıya sahip olup, hızlı bir şekilde farklı bölgelere taşınabilir ve kurulabilir. Bu özellik, sistemin çatışma bölgelerinde esnek bir şekilde kullanılmasını sağlar.
Çok Katmanlı Savunma: Patriot sistemi, entegre bir hava savunma yapısı içinde çok katmanlı savunmanın bir parçası olarak çalışabilir. Yani, Patriot, daha uzun menzilli sistemlerle birlikte kullanıldığında daha geniş bir savunma ağı sunar.
Balistik Füze Savunması: Patriot, özellikle PAC-3 füzesi ile balistik füzelere karşı savunma yeteneğine sahiptir. PAC-3 füzesinin hedefe isabet doğruluğu yüksektir ve balistik füze saldırılarına karşı etkin bir savunma sunar.