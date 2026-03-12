Füzelerin korkulu rüyası Patriot hava savunma sistemi devreye giriyor: Türkiye'nin kalkanı olacak

Çok Katmanlı Savunma: Patriot sistemi, entegre bir hava savunma yapısı içinde çok katmanlı savunmanın bir parçası olarak çalışabilir. Yani, Patriot, daha uzun menzilli sistemlerle birlikte kullanıldığında daha geniş bir savunma ağı sunar.

Balistik Füze Savunması: Patriot, özellikle PAC-3 füzesi ile balistik füzelere karşı savunma yeteneğine sahiptir. PAC-3 füzesinin hedefe isabet doğruluğu yüksektir ve balistik füze saldırılarına karşı etkin bir savunma sunar.