Kaynak: DHA

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Ahmet Gayretli ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp, YKS tercih dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üniversitenin uluslararası akreditasyonları, ‘learning to earning’ eğitim modeli, yapay zeka odaklı müfredatı ve sanayi iş birliklerine dikkati çeken Prof. Dr. Aydınalp, öğrencileri geleceğe hazırlayan eğitim anlayışını anlattı. Gayretli ise üniversitenin proje destekleri, girişimcilik ekosistemi, TEKMER, Teknoloji Transfer Ofisi ve öğrencilere sağlanan kariyer imkanlarına ilişkin bilgi verdi.

'PROJESİ OLAN HER ÖĞRENCİYİ DESTEKLİYORUZ'

Gençlerin teorik eğitimin yanında öğrendiklerini projeye dönüştürmek istediklerini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Ahmet Gayretli, “Gençler artık nitelikli eğitimin yanında, üniversitenin kendilerine nasıl projeler sunacağını, nasıl kariyer fırsatları sağlayacağını ve mezun olduktan sonra nasıl bir iş hayatına atılacaklarını da önemsiyor. Tercihlerini de buna göre yapıyorlar. Sadece teorik derslerle ilerlemek istemiyorlar. Öğrendiklerini projeye dönüştürmek ve uygulamak istiyorlar.

Biz de İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak, YKS'de derece yapan öğrencilere aylık yaklaşık 150 bin lira proje desteği sunuyoruz. Bunun haricinde, sadece derece yapan öğrencilerimize değil, bütün öğrencilerimize ‘Benim bir fikrim var’ diyerek projesini tanıtan ve bize bir fikirle gelen herkese bütçe desteği sağlıyoruz. Bunun için yıllık yaklaşık 250 milyon TL'lik bir bütçe ayırdık. Öğrencilerimize, ‘Bir projen var ve bunu hayata geçirmek istiyorsan bize göster. Biz de projeni destekleyelim, girişimcilik yolculuğunda sana yol gösterelim ve seni melek yatırımcılarla buluşturalım’ diyoruz. Buradaki temel amacımız, öğrencilerimizin ekonomik kaygı yaşamadan kendi fikirlerini geliştirebilmeleri ve projelerini hayata geçirebilmeleridir. Yeter ki üreten, kendini geliştiren ve proje ortaya koyan bir öğrenci profiliyle gelsinler. Biz de onları destekleyelim istiyoruz” diye konuştu.

'TEKMER'DE KOSGEB DESTEKLİ PROJELER YÜRÜTÜLÜYOR'

İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren TEKMER'de akademisyenler ve öğrenciler tarafından geliştirilen KOSGEB destekli projeler ile şirketlerin bulunduğunu belirten Gayretli, “İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak bir TEKMER merkezimiz var. Bu TEKMER merkezinde akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin KOSGEB destekli projeleri ve şirketleri bulunuyor. Bu projelere dışarıdan melek yatırımcılar da yatırım yapıyor. Biz de üniversite olarak hem öğrencilerimizi hem de akademisyenlerimizi bu konuda destekliyoruz. Bu yaklaşımımızın olumlu sonuçlarını da görüyoruz. Bunun haricinde TÜBİTAK projelerimiz var. Öğrencilerimizin hazırladığı TÜBİTAK projeleri bulunuyor. Bu yıl, öğrenci projeleri kapsamında TÜBİTAK'a 263 başvuru gerçekleştirdik. Üniversite olarak dört stratejik alan belirledik. Bunlardan biri yapay zeka, çip tasarımı ve çip üretimi. Bu alanda Mühendislik Fakültemiz başta olmak üzere diğer fakültelerimizle disiplinler arası çalışmalar yürütüyoruz. Yapay zekâyla ilgili çalışmalarımızı ders içerikleriyle de entegre ediyoruz” diye konuştu.

'YAPAY ZEKA VE ÇİP TEKNOLOJİLERİ STRATEJİK ALANLARIMIZ ARASINDA'

Üniversite olarak dört stratejik alan belirlediklerini ifade eden Gayretli, “Teknoloji Transfer Ofisimizde hem çip tasarımı hem de yapay zeka alanında projeler yürütülüyor. Bu projelerle ilgili hem TÜBİTAK'a hem de yurt dışındaki proje çağrılarına başvurular yapıyoruz. Bu çalışmaların tamamı öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizin birlikte hazırladığı projelerden oluşuyor. Stratejik alanlarımızdan bir diğeri de sürdürülebilirlik. Bir dünya üniversitesi olmanın en önemli şartlarından biri de sürdürülebilirliğe verilen önemdir. Teknoloji Transfer Ofisimiz bünyesinde havacılık ve savunma sanayi alanlarında da birçok çalışma yürütülüyor. Jet Drone projesi, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz tarafından geliştirilen, TUSAŞ yarışmasında birincilik elde eden önemli bir projedir. Bu proje sayesinde öğrencilerimiz doğrudan proje süreçlerinde yer alıyor ve mezun olmadan önce önemli bir tecrübe kazanıyor. Böylece kariyerlerine çok daha güçlü bir başlangıç yapabiliyorlar” dedi.

'JET DRONE PROJESİ ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLİ DENEYİM KAZANDIRIYOR'

Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde havacılık ve savunma sanayii alanlarında da çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Gayretli, “Jet Drone projemizi hem dış paydaşlarımızın hem de sanayi iş birliklerimizin desteğiyle geliştirmeye devam ediyoruz. Büyük firmalarla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu projelerde sadece birkaç öğrenci değil, Mühendislik Fakültemizdeki birçok öğrencimiz görev alıyor ve katkı sağlıyor. TUSAŞ'ta elde ettiğimiz başarı da öğrencilerimize yüksek motivasyon kazandırıyor. Aynı zamanda ortaya koydukları başarıyı somut olarak görmelerini sağlıyor. Üniversitemiz, proje desteklerinin yanı sıra öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini de destekliyor. Öğrencilerimiz, yurt dışındaki saygın üniversitelerden yüksek lisans kabulü aldıkları takdirde, yüksek lisans eğitim masraflarının tamamını üniversitemiz karşılıyor. Bunun yanında, ‘İngilizcemi geliştirmek istiyorum’ diyerek yurt içinde veya yurt dışında bir dil okuluna gitmek isteyen öğrencilerimizin de ya kurs ücretini ya da uçak biletini üniversitemiz karşılıyor. Bunun için yıllık yaklaşık 150 milyon TL'lik bir bütçe ayırıyoruz. Dileyen öğrencilerimiz bu desteklerden faydalanabiliyor. Aynı zamanda girişimci ruha sahip öğrencilerimiz ve mezunlarımız bizim en büyük değerlerimizdir. Kendi projesini hayata geçirmek, şirket kurmak ya da ofis açmak isteyen mezun ve öğrencilerimize de üniversitemiz tarafından ofis mobilyaları hediye ediliyor” dedi.

'DOĞRU TERCİH, GELECEĞE YAPILAN EN ÖNEMLİ YATIRIMDIR'

İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak öğrencilerin eğitim hayatı boyunca ve mezuniyet sonrasında yanlarında olduklarını belirten Gayretli, “İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak öğrencilerimize ve mezunlarımıza nasıl sahip çıktığımızı, eğitim hayatları boyunca ve mezuniyet sonrasında nasıl destek verdiğimizi gösteriyoruz. ‘Bir projem var’ diyen herkesin yanında duruyor, onları maddi ve manevi olarak destekliyoruz. Doğru tercih yapmak, sadece önümüzdeki iki ya da dört yılı kapsayan bir üniversite eğitimi seçmek değildir. Aynı zamanda geleceğinizi şekillendirecek ve kariyerinize yön verecek önemli bir karardır. Yapacağınız tercihlerde umarım istediğiniz bölümlere ve istediğiniz üniversitelere yerleşirsiniz. Biz de İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ÖĞRENCİLERİMİZİ SADECE BUGÜNE DEĞİL, GELECEĞE HAZIRLIYORUZ’

YKS tercih dönemine ilişkin konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp, “Şu anda öğrencilerimiz gerçekten çok heyecanlı. Bu süreçte öğrencilerin ilgi alanlarına göre bölüm tercih etmeleri bizim için çok kıymetli. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde hocalarımız, aday öğrencilere kendi alanlarıyla ilgili bölümleri ve eğitim içeriklerini anlatıyor. Bu da öğrencilerin kendilerini tanımalarına, ilgi alanlarını keşfetmelerine ve yeterliliklerini değerlendirmelerine önemli bir katkı sağlıyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi, öğrencilerine yeni fırsatların kapısını açan bir üniversitedir. Üniversitemiz, uluslararası akreditasyon bakımından Türkiye'de en fazla akreditasyona sahip üniversitelerden biridir. Yurt dışı odaklı eğitim anlayışı bizim için büyük önem taşıyor. Öğrencilerimiz, mezun olduktan sonra diplomaları sayesinde yurt dışında eğitimlerine devam edebiliyor ve çalışma imkanlarından yararlanabiliyor. Diplomamız bu açıdan çok kıymetli. Ayrıca Erasmus programlarıyla öğrencilerimiz yurt dışına giderek istedikleri ülkelerde eğitim alma fırsatı yakalıyor. Bu da onlar için çok değerli bir deneyim sunuyor” dedi.

‘EARNING TO LEARNING MODELİYLE ÖĞRENCİLER KENDİ YOLLARINI ÇİZİYOR'

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde uygulanan ‘learning to earning’ modeline değinen Prof. Dr. Ilıcak Aydınalp, “İstanbul Gelişim Üniversitesi, ‘learning to earning’ modelini uyguluyor. Bu modelin en önemli özelliklerinden biri, öğrencilerimizin kendi ilgi alanları ve hedefleri doğrultusunda seçmeli derslerini kendilerinin belirlemesidir. Seçtikleri bu dersler, ilerleyen süreçte iş başvurularında kendilerini daha iyi ifade etmelerine ve kariyerlerinde öne çıkmalarına katkı sağlıyor. Aynı zamanda öğrencilerimizin vizyonunu geliştiriyor ve ‘learning to earning’ modelinin temel amacı olan teoriyi hayatla buluşturmalarına imkan tanıyor. ‘learning to earning’ modeli, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin ilk kez uyguladığı ve öğrencilerimiz için büyük önem taşıyan bir eğitim modelidir. Çünkü öğrenciler kendi seçmeli ders alanlarını kendileri belirliyor ve bu alanlarda edindikleri bilgi ile becerileri daha sonra iş hayatında etkin bir şekilde kullanabiliyor” ifadelerini kullandı.

'YAPAY ZEKA TÜM BÖLÜMLERİMİZİN BİR PARÇASI HALİNE GELDİ'

Yapay zeka alanında çalışmalar yürüttüklerini belirten Prof. Dr. Ilıcak Aydınalp, “Biz, yapay zeka konusunda yoğun çalışmalar yürüten bir üniversiteyiz. Özellikle bütün bölümlerimizde yapay zeka tabanlı uygulamalara geçiş yaptık. İstanbul Gelişim Üniversitesi, yapay zeka alanında gerçekten öncü üniversitelerden biridir. Bölüm içeriklerimizi de yapay zekaya göre yeniden şekillendirdik. Çünkü yapay zeka tabanlı programlar, öğrencilerin daha kolay öğrenmesini, bilgiye daha hızlı ulaşmasını ve yeniliklere daha kolay uyum sağlamasını mümkün kılıyor. Bu nedenle eğitim süreçlerimizi de bu doğrultuda geliştirmeye devam ediyoruz. İstanbul Gelişim Üniversitesi, uluslararası alanda yetkin, vizyon sahibi ve lider öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyor. Her alanda kendisini gösterebilen öğrencilerimiz bulunuyor. Bu da mezunlarımızın güçlü bir network içerisinde yer almasını sağlıyor. Aynı zamanda geniş iş birliği ağımız sayesinde öğrencilerimize önemli kariyer fırsatları sunuyoruz” diye konuştu.

'SANAYİ İŞ BİRLİKLERİMİZ MEZUNLARIMIZA AVANTAJ SAĞLIYOR'

Üniversitenin sanayiyle güçlü iş birlikleri yürüttüğünü söyleyen Prof. Dr. Ilıcak Aydınalp, “Özellikle sanayi ile güçlü iş birliklerimiz bulunuyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri, eğitimleri boyunca sanayi ile sürekli iç içe oldukları için mezuniyet sonrasında iş bulma konusunda daha avantajlı oluyor. Kariyer çalışmalarımız kapsamında oluşturduğumuz geniş network, öğrencilerimizin farklı sektörlerde ve farklı alanlarda iş bulmalarına katkı sağlıyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi büyük bir networke sahip. Bu networkün içinde yer alan öğrencilerimiz çok şanslı. Çünkü mezun olduktan sonra da birbirleriyle iletişimlerini sürdürebiliyor, birbirlerine kolayca ulaşabiliyor ve güçlü bir mezun ağı içerisinde yer almaya devam ediyorlar. Gelişime açık olmak, gelişimle olur” dedi.